사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 (여자)아이들 미연이 솔로 데뷔한다.6일 큐브엔터테인먼트에 따르면 미연은 이달 말 솔로로 데뷔할 계획이다.미연이 소속된 (여자)아이들은 지난 14일 첫 번째 정규 앨범 'I NEVER DIE'로 컴백, 타이틀곡 'TOMBOY'(톰보이)로 멜론, 지니, 벅스, 플로 등 4개의 음원 사이트 실시간 차트와 Top 100에서 1위를 기록하고 활동을 마무리했다.더불어 (여자)아이들의 정규 1집 ‘I NEVER DIE’가 ‘글로벌 200’ 차트에서 58위를 기록, 미국을 제외하고 인기 순위를 가리는 빌보드 글로벌 (Billboard Global Excl. U.S) 차트에서 'TOMBOY’는 34위를 차지했다. 더불어 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 차트에서는 12위에 이름을 올리며 뜨거운 화제성과 강력한 글로벌 파워를 입증했다.미연은 (여자)아이들의 멤버로 앨범 활동뿐만 아니라 Mnet `엠카운트다운`의 MC로 활약 중이며, 웹드라마 ‘어른 연습생’, ‘딜리버리’에 출연하며 배우로서의 가능성 또한 입증했다.또 ‘러브캐처 인 서울’과 tvN D STUDIO ‘겟잇뷰티 살롱’의 호스트로 출연하면서 여러 방면에서 활발한 활동을 펼치고 있어 만능 엔터테이너로서의 역량을 가감 없이 보여주고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr