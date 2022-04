샤이니 온유 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 샤이니 온유가 새 솔로 앨범 수록곡 'In the whale'(인 더 웨일)로 남다른 팬 사랑을 전한다.3일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 온유는 새 솔로 앨범에 수록된 신곡 'In the whale' 작사에 참여했다.'In the whale'은 생동감 있는 드럼 비트와 공간감 가득한 사운드가 어우러진 미디엄 템포의 팝 곡. 말을 건네는 듯한 나긋한 가창이 인상적이다. 가사에는 깊은 어둠 속에서도 곁에 있겠다는 팬들을 향한 애틋한 마음을 표현했다.또한 유튜브 SHINee 채널 등을 통해 'In the whale' 하이라이트 클립이 공개됐다. 신곡 분위기는 물론 온유의 매력적인 모습을 만날 수 있어 시선을 끈다.한편 온유 두 번째 미니앨범 'DICE'(다이스)는 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 음원 공개되며, 이날 음반으로도 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr