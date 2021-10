인피니트 남우현 (사진=울림엔터테인먼트)

그룹 인피니트(INFINITE) 남우현의 새 앨범 트랙리스트가 베일을 벗었다.소속사 울림엔터테인먼트는 지난 13일 오후 7시 공식 SNS를 통해 남우현 네 번째 미니 앨범 '위드(With)'의 트랙리스트를 공개했다.트랙리스트에 따르면 '위드'에는 타이틀곡 '냉정과 열정 사이'를 포함해 다채로운 장르의 총 6곡이 수록됐다.'냉정과 열정 사이'는 몽환적인 분위기의 R&B 팝 장르로 무게감 있는 베이스 라인과 간결하면서도 센티멘털한 비트, 남우현의 절제된 보컬이 특징이다. 강렬한 사랑과 그로 인한 내면의 깊은 사유를 '냉정을 가장한 열정의 모습'으로 표현해 나른하면서도 섹시한 분위기를 자아낸다.이와 함께 이번 앨범과 동명의 인트로 '위드', 감성적인 가사와 멜로디가 돋보이는 미디엄 팝 스타일의 '론리 나이트(Lonely Night)', 자유롭게 변하는 송 폼(Song form)으로 유니크한 구성을 자랑하는 '오늘따라 (My Diary)'도 실렸다.누아르 콘셉트의 시네마틱한 분위기가 돋보이는 신스팝 곡 '얼론(Alone)'과 따뜻함과 청량감을 동시에 느낄 수 있는 '어 송 포 유(A Song For You)' 역시 남우현의 한층 폭 넓어진 음악 스펙트럼을 입증할 전망이다.특히 남우현은 '냉정과 열정 사이'와 '얼론' 작사, '어 송 포 유' 작곡과 작사에 참여해 색다른 음악 색깔을 선사한다. 남우현의 독보적인 감성과 음악적 성장을 담은 '위드'를 향한 글로벌 팬들의 기대가 더욱 높아지고 있다.'역대급 명반'이 될 남우현의 네 번째 미니 앨범 '위드'는 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 텐아시아 기자