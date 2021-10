OST 라인업 군단

후반부 완성도 높인다

이수 '긴 잠' 부른다

'홍천기' / 사진 = SBS 제공

이수(M.C the MAX)와 정효빈이 인기리에 방영 중인 SBS 월화드라마 '홍천기' OST 라인업 군단에 합류한다.엑소(EXO) 백현-마마무 솔라, 양다일, 에일리, 펀치의 막강 라인업을 이을 '홍천기' OST 가창자가 드디어 공개됐다. 대한민국 최고의 보컬리스트로 사랑받아온 M.C the MAX 보컬 이수와 차세대 발라드 여신으로 주목받고 있는 정효빈이다. 이로써 '홍천기' 명품 OST 아티스트 군단이 완성되며, 그 이름에 걸맞은 노래로 드라마 후반부의 완성도를 높일 예정이다.'홍천기'는 신령한 힘을 가진 여화공 홍천기(김유정 분)와 하늘의 별자리를 읽는 붉은 눈의 남자 하람(안효섭 분)이 그리는 한 폭의 판타지 로맨스 사극이다. 드라마 후반부에 접어들어 운명의 짝인 홍천기와 하람의 가슴 아픈 사랑이 시청자들의 심금을 울리는 가운데, 앞으로 펼쳐질 두 주인공의 스토리에 많은 관심이 모아지고 있다.한편, SBS 월화드라마 '홍천기' OST Part.6 '이수(M.C the MAX)-긴 잠'은 12일 오후 6시 발매를 앞두고 있으며, Part.7 '정효빈-달과 별의 밤'은 19일 정오 출시될 예정이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr