선미, e스포츠팀 DWG KIA 테마곡 불렀다…'Go or Stop?' 오늘 공개

가수 선미가 e스포츠와 만나 특별한 테마곡을 발표한다.선미는 11일 2020 LOL 월드 챔피언십 우승팀인 DWG KIA(담원 기아)의 테마곡 'Go or Stop?' 음원과 뮤직비디오를 공개한다.'Go or Stop?'은 선미가 직접 작사, 작곡에 참여한 곡으로 한계에 맞닥뜨려 계속 나아가야 할지, 멈춰야 할지 선택해야 하는 순간에 두려움을 넘어 더 담대하게 승리를 향해 나아가자는 메시지를 담고 있다.선미가 기존에 발표했던 레트로 팝 스타일과 전혀 다른 강렬한 전자 사운드가 돋보이는 곡으로 음원은 물론 퓨처리스틱한 영상의 뮤직비디오 역시 지금껏 볼 수 없었던 선미의 새로운 매력을 담고 있다.뮤직비디오는 ‘네오 타입 게이머(Neo Type Gamer)’를 콘셉트로, 선미는 e스포츠의 미래를 상징하는 공간에서 활약하는 게이머와 게임 스트리머의 모습을 자신만의 스타일로 표현했다. 또한 선미와 안무팀의 화려한 퍼포먼스와 뮤직비디오 속 다양한 이스터 에그 역시 이번 뮤직비디오의 특별한 관전 포인트이다.선미의 색다른 매력이 담긴 ‘Go or Stop?’은 DWG KIA의 네이밍 스폰서인 기아의 후원을 통해 완성됐다.한편 선미는 오는 30일 오후 2시 XR 기술을 결합한 특별한 무대 연출이 돋보이는 첫 온라인 콘서트 ‘GOOD GIRL GONE MAD’ 개최를 앞두고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr