저스틴 비버 'Stay', 가온차트 4주 연속 2관왕

39주차 가온차트에서 The Kid LAROI, Justin Bieber의 ‘Stay’가 4주 연속 2관왕을 차지했다.가온차트를 운영하는 한국음악콘텐츠협회는 30일 "39주차(2021.09.19~2021.09.25) 가온차트에서 The Kid LAROI, Justin Bieber의 ‘Stay’가 디지털, 스트리밍차트에서 4주 연속 1위, NCT 127의 앨범 ‘Sticker’과 타이틀곡 ‘Sticker’가 각각 앨범, 다운로드차트에서 2주 연속 1위에 랭크됐다"고 발표했다.2021년 팝송 최초 주간차트 1위를 차지한 The Kid LAROI, Justin Bieber의 ‘Stay’는 4주 연속 정상을 유지하며 돌풍을 일으키고 있다.정규 3집으로 돌아온 NCT 127은 특유의 중독성과 완성도 높은 퍼포먼스로 글로벌 팬들을 사로잡았다. 해당 앨범은 39주차 리테일 앨범차트에서도 2주 연속 1위를 차지한 바 있다.방탄소년단은 소셜차트2.0에서 28주 연속 1위를 이어가고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr