그레이 (사진=AOMG)

AOMG의 그레이(GRAY)가 드디어 첫 정규앨범 'grayground.'으로 음악 팬들을 만난다.그레이는 오늘(17일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 'grayground.'을 발매한다.AOMG는 지난 16일 공식 SNS를 통해 'grayground.'의 더블 타이틀곡 중 하나인 'Make Love (Feat. Zion.T)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.해당 티저 영상은 누군가에게 카세트 플레이어가 배송되는 장면으로 시작된다. 이어 그레이가 쇼파에 누운 채 녹음기를 잡고 노래를 부르는 모습이 그려져 눈길을 끈다. 여기에 'Make Love (Feat. Zion.T)'의 신나는 비트가 살짝 공개되어 완곡에 대한 궁금증을 높인다.'grayground.'는 그레이가 지난 2012년 싱글 '깜빡'으로 데뷔한 후 약 9년 만에 처음으로 선보이는 정규앨범이다. 더블 타이틀곡 'Make Love (Feat. Zion.T)', 'Party For The Night (Feat. 로꼬 & 이하이)'를 비롯해 'Show Window (Feat. pH-1)', 'Selfish (Feat. 우원재)', 'Rise (Feat. DeVita)', 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)', 'Close 2 U (Feat. 펀치넬로)', 'Ready To Love (Feat. Hoody)', '없던 일로 해 (Feat. meenoi)', 'Baby Don't Cry (Feat. 염따)', 'U'까지 총 11곡이 수록된다.앞서 그레이는 수록곡 'Baby Don't Cry (Feat. 염따)', 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)', 더블 타이틀곡 'Party For The Night (Feat. 로꼬 & 이하이)'의 뮤직비디오를 순차적으로 선공개하며 많은 호평을 받아왔다.그만큼 'grayground.'를 향한 기대감이 한층 고조된 가운데 그레이가 얼마나 감각적이고 완성도 높은 음악을 들려줄지 이목이 집중된다.한편 그레이는 17일 오후 6시 첫 정규앨범 'grayground.'를 발매하고, 오후 7시 네이버 NOW.의 '#OUTNOW'에 출연한다. '#OUTNOW'에선 신곡 밴드 라이브 무대를 최초로 공개하는 것은 물론 다양한 앨범 작업 비하인드 스토리를 들려줄 예정이다.이준현 텐아시아 기자