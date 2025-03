/사진 = IST엔터테인먼트

가수 정은지와 서인국이 '커플'로 다시 만난다.소속사 측은 15일 0시 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 정은지와 서인국의 신곡 '커플(Couple)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개, 하루 앞으로 다가온 신곡 발매의 기대감을 높였다.서인국의 시원한 보컬로 시작되는 30초 가량의 티저 영상 속 두 사람은 완벽한 커플의 모습으로 이목을 끈다. 따뜻한 레트로 필름 감성 속에서 둘은 서로 머리를 다정하게 쓰다듬는가 하면, 손을 잡은 채 거리를 누비고 있어 풋풋한 설렘을 안긴다. 여기에 폴라로이드 사진, 가사지 등 '올 포 유(All For You)' 뮤직비디오를 연상케 하는 반가운 장면들은 팬들에게 당시의 감동을 다시 한 번 선사한다.정은지와 서인국의 '커플(Couple)'은 젝스키스의 '커플'을 청량한 봄 감성의 밴드 사운드로 재해석한 듀엣곡이다. 편곡에는 아론킴, Isaac Han이 참여해 원곡의 익숙한 리드 멜로디 인트로에 한층 청량한 밴드 사운드를 더하며 두 아티스트 목소리와의 달콤한 조화를 완성해냈다.2012년 tvN 드라마 '응답하라 1997'에서 환상적인 연기 호흡으로 '응답앓이' 열풍을 일으킨 두 사람은 당시 함께 입을 맞춘 OST ‘올 포 유(All For You)'와 ‘우리 사랑 이대로' 발표와 동시에 국내외 음원 차트를 '올킬'하는 등 뜨거운 사랑을 받은 바 있다.정은지와 서인국의 재회 소식만으로도 큰 기대를 모으는 가운데, 13년 전 드라마 속 케미 그대로 완벽한 호흡을 완성할 두 사람의 모습에 '커플'을 향한 팬들의 관심이 증폭되고 있다.정은지와 서인국이 함께 한 스페셜 싱글 '커플'은 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr