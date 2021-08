그레이 (사진=AOMG)

AOMG의 그레이(GRAY)가 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)'로 첫 정규앨범 'grayground.'를 확실하게 예열했다.그레이는 지난 10일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 정규앨범 'grayground.'의 수록곡이자 선공개곡 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)'를 발매하고 업그레이드 된 음악적 역량을 보여줬다.'I Don't Love You (Feat. 쿠기)'는 미련 없는 이별에 대한 곡이다. 그레이가 직접 작사, 작곡, 프로듀싱해 트렌디하면서도 중독성 강한 멜로디와 공감가는 가사 뿐만 아니라 피처링에 참여한 쿠기의 감각적인 래핑까지 더해져 리스너들에게 좋은 반응을 얻고 있다.또한, 음원과 동시에 공개된 뮤직비디오 속 그레이는 수중 공간에 갇힌 모습을 포함한 강렬한 이미지들을 통해 곡과 잘 어울리는 트렌디한 매력을 발산했다.그레이가 데뷔 약 9년 만에 처음 선보이는 정규앨범인 'grayground.'는 이번 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)'와 앞서 뮤직비디오로 공개된 'Baby Don’t Cry (Feat. 염따)'를 포함한 총 11개 트랙으로 구성된다. 이를 통해 AOMG를 넘어 국내 가요계를 대표하는 히트 프로듀서 그레이의 음악을 한 눈에 확인할 수 있을 것으로 예상된다.한편 그레이는 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)'에 대한 뜨거운 반응에 힘 입어 8월 중 첫 정규앨범 'grayground.'를 발매하고 가요계에 컴백한다.이준현 텐아시아 기자