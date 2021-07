방탄소년단, 목표가 모두 이뤄지는 놀라운 행보



다음주 신곡 'Permission to Dance'로 핫100 1위 바통터치?

그룹 방탄소년단 / 사진=텐아시아DB

사진=빅히트엔터테인먼트 제공

이쯤되면 방탄소년단이 지니의 램프라도 갖고 있나 궁금해질 지경이다.12일(현지시간) 빌보드에 따르면 방탄소년단은 지난 5월 21일 발표한 'Butter'(버터)로 최신 차트(7월 17일자) '핫 100'에서 7주 연속 1위에 올랐다.'Butter'는 7월 8일까지의 주간 집계에서 라디오 방송 청취자 수 2,910만을 기록했다. 이는 직전 주간 집계에 비해 6% 증가한 수치. 라디오 방송 청취수 집계 '팝 에어플레이' 차트 10위에 랭크됐다. '팝 에어플레이'에서 지난해 12월 'Dynamite'로 5위를 찍었던 방탄소년단은 '팝 에어플레이' 톱10에 2곡 이상을 올린 최초의 한국 아티스트라는 대기록도 품에 안았다.방탄소년단이 '핫 100' 1위를 꿰찬 것은 통산 12번째로, 방탄소년단은 1년 사이 계속해서 성장하고 있다.지칠 줄 모르는 신기록이다. 방탄소년단은 '원 히트 원더'에 그치지 않고 '핫100' 차트 장기집권을 비롯 각종 차트에서 잇따라 신기록을 경신하며 하며 세계 속 자신들의 위상을 입증하고 있다.특히, 입 밖으로 꺼낸 소원들이 모두 이뤄지는 놀라운 역사가 이어지고 있다.멤버 슈가는 지난 7일 'Butter'로 6주 연속 빌보드 핫100 차트 1위에 오른 뒤 "6주, 진짜 PTD(Permission to dance)랑 바통터치 하나요"라며 "이거 실화입니까. 꿈꾸는 거 아니지요. 너무 감사합니다"라고 기쁜 마음을 전했다. "미쳤다", "고맙다"고 인사한 RM은 "PTD는 더 좋다"며 "많관부(많은 관심 부탁드린다)"라며 'Permission to Dance'에 대한 자신감을 내비친 바 있다.슈가의 말대로 방탄소년단은 'Butter'로 7주 연속 1위를 지켜내며 'Permission to dance'(퍼미션 투 댄스)와 '바통터치'까지 한 걸음 다가섰다.지금까지 추이로 미루어볼 때 다음주 '핫100' 1위도 방탄소년단이 무난히 수성할 것으로 기대되나, 관건은 'Butter'의 8주 연속 1위인가, 'PTD'이 새롭게 1위로 진입하며 '바통터치' 하는가다.슈가의 말대로 'PTD'이 1위로 진입해 '바통터치'하면 더욱 재미있는 그림이 펼쳐질 것이다. 그 때가 되면 슈가의 방 한켠에 지니의 램프가 있다는 확신이 더욱 강하게 들지 모른다.그렇지만 혹시 그렇지 않더라도 뭐 어떤가. 다음주에도 미국 빌보드 '핫100' 1위는 방탄소년단이 차지할 가능성이 크다는 게 중요하다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr