로제 vs 브레이브걸스

로제, 두 곡으로 1위후보

"블링크 사랑해"

'인기가요' / 사진 = SBS 영상 캡처

'인기가요' 로제가 1위를 차지했다.28일 오후 방송된 SBS '인기가요'에는 브레이브걸스와 로제가 1위 후보에 올랐다.이날 로제는 'On The Ground'와 'GONE' 두 곡으로 1위 후보에 올라, 브레이브걸스와 트로피 경쟁을 벌였고 1위를 차지했다.로제는 "너무 감사하다. 이렇게 솔로 데뷔인데 과분한 사랑 주셔서 감사하다. 앞으로 더 멋진 모습 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠다. 블링크(팬클럽) 사랑한다"라며 수상소감을 전했다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr