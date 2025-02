사진제공 = 오드엔터테인먼트

슈퍼주니어 은혁이 솔로 컴백 활동에 나선다.은혁은 2일 오후 방송되는 SBS '인기가요'에 출연해 첫 번째 미니앨범 'EXPLORER(익스플로러)'의 타이틀 'UP N DOWN(업 앤 다운)' 무대를 최초 공개한다.'UP N DOWN'은 뉴 잭 스윙을 기반으로 펑키한 신디사이저와 90년대 감성이 더해진 신나는 곡으로, 이 순간만큼 복잡한 생각은 잠시 내려두고 자유롭게 춤추며 즐기자는 메시지를 경쾌하게 전한다.앞서 공개된 'UP N DOWN' 뮤직비디오에서 은혁은 그간 시도하지 않았던 색다른 변신을 선보였다. 90년대 힙합 스타일링을 소화한 은혁은 특유의 매력적인 춤선까지 뽐내 본 무대에 대한 기대감을 끌어올렸다.은혁은 데뷔 20년 만에 자신의 이름을 내건 첫 솔로 앨범을 발매하며 새로운 시작을 알렸다. 'UP N DOWN' 컴백 활동에 시동을 건 은혁은 계속해서 다양한 무대와 콘텐츠를 선보일 예정이다.김윤하 텐아시아 기자 youn@tenasia.co.kr