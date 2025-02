아이브/ 사진 = 아이브 공식 SNS

아이브/ 사진 = 아이브 공식 SNS

아이브/ 사진 = 아이브 공식 SNS

그룹 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 이색적인 콘셉트 포토를 공개했다.스타쉽엔터테인먼트 측은 지난달 31일 아이브 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니 앨범 '아이브 엠파시(IVE EMPATHY)'의 가을, 레이, 장원영의 개인 콘셉트 포토와 마지막 단체 콘셉트 포토를 선보였다.공개된 사진 속 다양한 인서트(반창고, 강아지, 보석 눈물)컷과 함께 가을, 레이, 장원영은 힘든 상황을 자신들만의 방법으로 극복하는 애티튜드를 전했다.가을은 'If I get hurt, I'll put a pretty bandage on the wound'(다치면 상처에 예쁜 반창고를 붙일래) 문구와 함께 눈 밑에는 별을 그려 개성을 살렸다. 레이는 머리를 양갈래로 땋아 발랄한 분위기를 자아냈다. 동시에 'If misfortune comes my way, I might as well go along with it-what choice do I have?'(불행이 닥치면 그것을 따라갈래-별 수 있겠어?)라는 문구로 상황을 유쾌하게 받아들이는 모습을 보였다. 이어 장원영은 'I can even turn my tears into jewels'(나는 눈물도 보석으로 바꿀 수 있어)라는 문장과 왕관을 쓰고 눈 밑의 보석으로 눈물을 표현해 눈길을 끌었다. 이처럼 사진 속 문구로 어려운 상황을 극복하는 아이브만의 다양한 방법과 애티튜드를 선보였다.단체 콘셉트 포토는 아이브의 즐거운 순간을 포착한 듯했다. 멤버들은 다 함께 모여 환하게 웃으며 마치 웃음소리가 들리는 듯한 유쾌함을 선사했다. 'If someone breaks my heart into pieces, I'll stitch it back together with a beautiful ribbon'(누군가 내 마음을 산산조각 내면 예쁜 리본으로 다시 꿰맬 거야)이라고 쓰여 이번 앨범을 관통하는 긍정적인 사고에 힘을 실었다.이처럼 이색적인 콘셉트 포토를 선보인 아이브의 타이틀곡 '애티튜드'는 바꿀 수 없는 상황에서 유일하게 바꿀 수 있는 건 나의 '태도'뿐이기에, 바꿀 수 없는 상황을 유쾌하게 받아들이는 자세를 노래한 곡이다. 자기 확신으로 가득 찬 아이브의 당당한 매력을 재증명하는 곡으로, 2024년 '원영적 사고', '럭키비키'로 '초긍정' 유행을 이끈 멤버 장원영이 작사에 참여해 진정성을 높였다.아이브의 세 번째 미니 앨범 '아이브 엠파시'는 오는 2월 3일 오후 6시 각종 온·오프라인을 통해 발표되며, 아이브는 타이틀곡 '애티튜드'로 본격적인 활동에 돌입한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr