'K-POP 더 비기닝 : SMTOWN 30'. / 사진제공=SBS

SM의 지난 30주년을 총망라하는 특집 방송 'K-POP 더 비기닝 : SMTOWN 30'이 2025년 설 특집으로 SBS에서 방송된다.'K-POP 더 비기닝 : SMTOWN 30'은 창립 30주년을 맞은 SM의 여정을 돌아보는 2부작 특집 프로그램이다. 1부에는 K-POP 신드롬의 출발점이 된 '아이돌 원조' H.O.T.와 S.E.S., 신화부터 시작한다. 이어 일본을 뒤흔든 '아시아의 별' 보아, 글로벌 팬덤의 시대를 연 동방신기와 슈퍼주니어, 전 세대의 첫사랑이 된 '소녀시대' 등 '핑크 신드롬'의 주역 아티스트들의 이야기를 조명한다.2부에는 SM 소속 뮤지션들의 노래와 안무를 혼합해 독자적인 장르로 창조해낸 SMP(SM Music Performance)와 세계관(SM Culture Universe)을 중점적으로 들여다본다. 현진영으로 시작해 샤이니, EXO, 레드벨벳과 에스파, NCT와 라이즈로 이어져 온 계보를 정리한다. 또한 오랜 기간 쌓아온 SM만의 노하우와 최정예 스텝, 체계적인 시스템의 합작을 담았다. SM의 미래를 책임질 아티스트들이 어떻게 탄생하는지도 밝혀진다.이번 방송에는 지난 11일과 12일 서울 고척 스카이돔에서 개최된 SM 창립 30주년 기념 콘서트 'SMTOWN LIVE 2025 'THE CULTURE, THE FUTURE' in SEOUL'(에스엠타운 라이브 2025 '더 컬처, 더 퓨처' 인 서울)의 무대도 담았다. 각 세대별 아티스트들의 진솔한 인터뷰 영상 및 미공개 영상도 공개된다.'K-POP 더 비기닝 : SMTOWN 30'은 설 연휴 중 SBS에서 방송된다.김자윤 텐아시아 기자 kjy@tenasia.co.kr