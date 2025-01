사진제공=소리날리, 스튜디오드래곤, 키이스트

가수 시온이 드라마 ‘별들에게 물어봐’ 두 번째 OST를 선보인다.19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 시온이 가창에 참여한 tvN 토일드라마 ‘별들에게 물어봐’ 두 번째 OST ‘Life is Tricky(라이프 이즈 트릭키)’가 공개된다.‘Life is Tricky’는 유니크한 비트 사운드와 감각적인 세션들 위로 시온의 독보적인 보이스가 더해진 R&B 곡으로, 독특한 곡의 분위기를 시온만의 감각적인 스타일로 표현했다. 시온과 ‘별들에게 물어봐’ 음악감독 남혜승, 그와 함께 수많은 히트 드라마의 OST를 작업한 작곡가 박진호가 협업해 한 편의 블랙 코미디 같은 OST를 탄생시켰다.지난 18일 방송된 ‘별들에게 물어봐’ 5화는 우주정거장에서 비밀스러운 미션을 수행하려는 공룡(이민호 분), 강강수(오정세 분)가 이브(공효진 분)에 의해 발각됐다. 그 가운데 5화 엔딩에서 시온의 ‘Life is Tricky’가 흘러나와 팽팽한 긴장감을 해학적인 무드로 환기시켰다.이번 OST에 참여한 시온은 지난해 6월 EP ‘sociavoidance’를 통해 더욱 넓어진 음악적 스펙트럼을 입증했다. 또한 BIG Naughty (서동현), 마미손, Zior Park, BE'O(비오) 등 내로라하는 아티스트들의 앨범에 피처링과 곡 작업에 참여해 음악적 역량을 유감없이 보여주며 싱어송라이터로서 급부상 중이다.시온이 부른 ‘별들에게 물어봐’ 두 번째 OST ‘Life is Tricky’는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr