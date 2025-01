규빈, 일 냈다…K-POP 솔로가수 최초 일본 연말 무대 장식 [공식]

규빈이 K-POP 솔로 아티스트 최초로 '카운트다운 재팬(CDJ) 24/25' 라인업에 이름을 올렸다.K-POP 솔로가수의 새 역사를 쓴 규빈은 히트곡 'Really Like You'부터 'Special', 'Satellite', 'Start To Shine'까지 자신의 곡과 함께 글로벌 K-POP 그룹 뉴진스의 히트곡들을 자신의 스타일로 재해석한 키보드 메들리를 선보였다.특히 규빈은 일본에서 오랫동안 사랑받고 있는 'back number'의 크리스마스 명곡 ‘Christmas Song'을 통기타로 연주해 일본 관객들의 감동을 자아냈으며, 드라마 '미안하다 사랑한다' OST인 '눈의 꽃' 원곡자 나카시마 미카의 일본어 원곡 버전을 열창했다.또한 올해 일본 전국투어와 단독 콘서트를 앞두고 있는 일본의 떠오르는 스타 이마세(imase)와 함께 그의 히트곡 'NIGHT DANCER' 챌린지를 카운트다운 재팬 무대에서 선보였다.카운트다운재팬 무대로 일본의 연말을 화끈하게 달군 규빈은 이후 일본의 인기 FM 라디오 방송국 'J-WAVE'의 프로그램 중 호스트 'Mila Hasegawa'가 진행하는 'START LINE'에 출연해 팬들과 소통했다.일본에서의 활약 뿐만 아니라 규빈은 패션 매거진 '하퍼스 바자' 홍콩의 2025년 1월 호에 홍콩의 유명 가수 '낸시 콰이(Nancy Kwai)'와 콜라보 화보를 촬영해 화제를 모았다. 두 사람은 지난해 11월 발표한 낸시 콰이의 신곡 '카디건(Cardigan)' 뮤직비디오에 규빈이 출연하며 우정을 나눈 바 있다.한편, 규빈은 오는 2월 데뷔 첫 미니앨범 발표하며 K-POP 대표 솔로가수로서의 입지를 굳힐 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr