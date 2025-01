엑소 첸백시(EXO-CBX) 日 팬미팅 포스터/ 사진 제공 = INB100

엑소 첸백시(EXO-CBX)가 6년 만에 일본에서 팬미팅을 개최한다.소속사 INB100은 첸백시(첸, 백현, 시우민)가 오는 2월 8일과 9일 양일간 일본 요코하마 피아아레나 MM에서 팬미팅 2025 CBX JAPAN FANMEETING 'GET, SET, GO!'(겟, 셋, 고!)를 개최해 현지 팬들과 만날 예정이라고 밝혔다.함께 공개된 포스터에는 마치 영화 속 첩보 요원을 연상시키는 비주얼의 첸백시 멤버들이 담겨 있어 눈길을 끈다. 단정한 수트와 무표정한 얼굴에 선글라스로 비밀스러운 분위기를 더해 보는 이들의 궁금증을 높인다.이번 팬미팅 'GET, SET, GO!'는 6년 만에 개최되는 첸백시의 일본 팬미팅이다. 오랜만에 현지 팬들과 조우하는 만큼 다양한 무대와 코너를 통해 특별한 시간을 선사하는 것은 물론, 팬들과 가까이서 소통하며 뜻깊은 순간을 완성할 것으로 보인다.첸백시 멤버들은 그간 연예계 다방면에서 꾸준한 활약을 이어왔다. 먼저 첸은 지난해 미니 4집 'DOOR'(도어)를 공개하고 팬콘 'Beyond the DOOR'(비욘드 더 도어) 아시아 투어를 성료했고, 시우민은 KBS 2TV '메이크 메이트 원(MAKE MATE 1)'의 MC와 TV조선 '미스터트롯3'의 심사위원으로 합류해 활동 범위 넓혔다. 백현 역시 지난해 미니 4집 'Hello, World'(헬로, 월드)를 발매해 3연속 밀리언 셀러라는 쾌거를 달성했다.이처럼 반가운 팬미팅 개최 소식과 함께 지난 6일에는 첸백시 멤버 각각의 일본 팬클럽 모집 공고도 오픈돼 현지에서의 활발한 활동을 기대케 하며 2025년에도 글로벌 행보를 이어갈 것으로 보인다.엑소 첸백시의 일본 팬미팅 'GET, SET, GO!'는 7일 오후 6시부터 각 아티스트 팬클럽을 통해 선예매가 시작된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr