가수 레드벨벳 웬디가 겨울철 방어 먹으면서 함께 영양 보충하고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 12월 16일부터 12월 22일까지 '겨울철 방어 먹으면서 함께 영양 보충하고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 레드벨벳 웬디다. 그는 지난달 방탄소년단 멤버 진의 솔로 앨범 'Happy'의 수록곡 'Heart on the Window'에 피처링으로 참여했다. 웬디가 속한 레드벨벳은 10월 '2024 Red Velvet FANCON TOUR 'HAPPINESS : My Dear, ReVe1uv' in MACAU'(2024 레드벨벳 팬콘 투어 '해피니스 : 마이 디어, 레베럽' 인 마카오)를 개최했다.2위는 소녀시대 유리가 차지했다. 유리는 지난달 18일부터 방영중인 tvN 월화드라마 '가석방 심사관 이한신'에 출연 중이다. ‘가석방 심사관 이한신’은 양심 불량 인간들을 막는 재소자들의 최종 심판관, ‘가석방 심사관’이 된 변호사 이한신의 짜릿한 철벽 방어전을 그리는 드라마. ‘가석방 심사관’이라는 신선한 직업을 소재로 한 드라마다.3위는 소녀시대 윤아가 이름을 올렸다. 윤아는 오는 31일에 열리는 2024 MBC 가요대제전의 메인 MC로 나선다. 또한 2025년에는 '엑시트' 이상근 감독과 재회한 주연 영화 '악마가 이사왔다' 개봉을 앞두고 있.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '크리스마스에 같이 홈파티 하고 싶은 남자 가수는?', '크리스마스에 같이 홈파티 하고 싶은 여자 가수는?', '크리스마스에 같이 홈파티 하고 싶은 남자 트로트 가수는?', '크리스마스에 같이 홈파티 하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr