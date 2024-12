이바다/ 사진 제공=플랜비엔터테인먼트

싱어송라이터 이바다가 팬들과 따뜻한 연말을 함께했다.이바다는 지난 13일 홍대 스페이스브릭에서 연말 단독 콘서트 'LEEBADA WINTER CONCERT'(이바다 윈터 콘서트)를 성공적으로 마무리했다.'WINTER CONCERT'라는 타이틀로 진행된 이번 콘서트는 이바다 특유의 감성적인 음색과 다채로운 음악 세계를 오롯이 느낄 수 있는 무대로 관객들에게 여운을 안겼다.대표곡 '야몽음인'으로 무대를 시작하며 분위기를 달군 이바다는 일본 곡 'Lemon'(레몬)과 크리스마스 캐럴 'All I Want for Christmas Is You'(올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유)를 그만의 매력적인 음색으로 재탄생시키며 뜨거운 호응을 얻었다.이어 JTBC '싱어게인3-무명가수전' 출연 당시 화제를 모았던 '동거'와 함께 '안아줘요'를 어쿠스틱 버전으로 새롭게 편곡해 선보이며 이번 콘서트의 하이라이트를 장식했다.특히 이바다는 마지막 무대로 내년 초 발매 예정인 미공개 곡 '지옥'을 선공개해 관객들의 기대감을 불러일으켰다.이바다는 "팬 여러분들이 재미있게 즐긴 것 같아서 너무 감사하다. 이 시간이 모두 의미 있었던 시간이 되셨길 바라고, 와주셔서 너무 감사하고 행복했던 공연이었다"라고 진심 어린 소감을 전했다.단독 콘서트''LEEBADA WINTER CONCERT'를 성황리에 마친 이바다는 다양한 앨범 및 무대로 더욱 활발한 음악 활동을 이어 나갈 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr