그룹 뉴진스 다니엘 친언니인 싱어송라이터 올리비아 마쉬가 새 싱글로 컴백한다.올리비아 마쉬는 2일 정오 새 싱글 ‘First December with You’(퍼스트 디셈버 위드 유)를 발매한다. 이번 싱글에는 ‘First December with You’와 앞서 발매한 ‘Heaven’(헤븐)까지 총 두 곡이 수록됐다.‘First December with You’는 누구나 한 번쯤 가져보고 싶은 첫사랑과 함께하는 화이트 크리스마스를 생각하며 만든 곡이다. 올리비아 마쉬의 포근한 음색으로 따뜻하고 설레는 연말 분위기에 딱 맞는 곡이다.또한 올리비아 마쉬는 이번 신곡을 발매하며 첫사랑과 크리스마스를 보냈던 설레고 행복한 기억과 같이 청자들 또한 크리스마스에 무엇을 하든 행복함을 느꼈으면 한다는 따뜻한 소망을 전했다. 다시 한번 미소 짓고 행복해지길 바라는 소망을 담은 만큼, 대중의 마음을 따뜻하게 감쌀 것으로 기대된다.수록곡 ‘Heaven’(헤븐)은 올리비아 마쉬가 지난 11월 발매한 곡으로, 사랑하는 사람과 만나 행복한 시간을 보내는 꿈을 꾸고 느낀 감정을 담았다.이처럼 신곡으로 올 겨울을 따뜻하게 감쌀 올리비아 마쉬는 오는 12월 28일 싱가포르에서 개최되는 ‘Yuewen Music Festival’(위웬 뮤직 페스티벌) 출격도 확정했고, 최근 패션 브랜드 팝업스토어 오픈 기념 행사에도 참석하는 등 활발한 국내외 활동을 이어가고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr