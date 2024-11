사진=규빈 '유튜브 뮤직 나이트' 공연 실황 화면 캡쳐

규빈이 '유튜브 뮤직 나이트' 공연 실황을 공개했다.이번에 공개된 '유튜브 뮤직 나이트(YouTube Music Night)' 공연 실황은 지난 10월 27일 홍콩에서 열린 공연으로 200석 한정 관람 신청 1분 만에 4천여 명이 규빈을 보기 위해 관람 신청을 해 화제를 모은 공연으로 규빈은 매력적인 음색과 완벽한 라이브로 관객들의 귀를 사로잡았다.이번 공연은 글로벌 아티스트로 발돋움한 규빈과 홍콩 팬들을 위한 특별한 시간이었다. 규빈은 약 한 시간동안 홍콩 하버시티의 아름다운 야경을 배경으로 한 무대에서 밴드와 함께 진행된 라이브 공연을 통해 자신을 대표하는 곡부터 다양한 커버곡까지 감동적인 시간을 관객들에게 선물했다.아름다운 홍콩 야경을 배경으로 펼쳐진 규빈의 환상적인 '유튜브 뮤직 나이트' 공연 실황에는 한국어, 영어, 중국어, 광동어 4개 국어로 노래하는 규빈의 모습이 담겨 글로벌 팬들에게 깊은 인상을 남겼다.규빈은 자신의 대표곡 'Start To Shine', 'Really Like You', 'Special', 'Satellite'를 라이브로 선보이며 곡마다의 독특한 분위기와 감성을 전달했고 특히 현재까지도 많은 사랑을 받고 있는 'Really Like You'는 관객들의 환호가 더욱 커 눈길을 끌었다.또한 규빈은 자신의 대표곡과 함께 뉴진스의 'Ditto'로 인트로를 시작한 홍콩 발라드 키보드 메들리(Moon Tang 'Getaway', Kiri T 'You gotta screw up at least once')를 들려주었고, 이후 나의 소녀시대 OST '소행운', 직접 편곡한 7분여의 테일러 스위프트 기타 메들리 11곡, Fly Me To The Moon, 아이유 '내 손을 잡아' 커버곡까지 아름다운 멜로디와 깊은 감성, 특유의 에너지로 감동을 전했다.이 밖에도 홍콩 유명가수 'Jay Fung'과 'Rewrite the Stars' 듀엣을 진행하는 등 만능 뮤지션의 면모를 풍기며 약 200명의 관객 앞에서 한 시간 동안 공연을 펼친 규빈은 이번 공연을 통해 음악적 재능을 더욱 높이고, 더 많은 사람들에게 자신의 음악을 소개하는 계기가 되었다.'유튜브 뮤직 나이트' 공연 실황을 본 규빈의 국내외 팬들과 K-POP 리스너들은 뛰어난 라이브 실력에 놀랍다는 반응부터 홍콩의 밤을 촉촉하게 적신 공연에 감동 받았다는 반응까지 규빈의 글로벌 행보를 지지하는 다양한 반응을 보였다.한편, '규빈은 오는 12월 28일 K팝 솔로가수 최초로 '카운트다운 재팬 24/25'(COUNTDOWN JAPAN 24/25)에 초청받아 공연을 진행할 예정이며, 이와 함께 내년 2월 발매 예정인 첫 번째 미니앨범 준비에 매진 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr