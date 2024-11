/사진 = 2024 BBMAs

그룹 방탄소년단 지민과 정국, 그룹 르세라핌이 미국 ‘2024 빌보드 뮤직 어워드’ 수상 후보에 올랐다.25일(현지시간) 발표된 ‘2024 빌보드 뮤직 어워드’(Billboard Music Awards, 이하 ‘BBMAs’) 파이널리스트 명단에 따르면 지민과 정국은 ‘톱 글로벌 K-팝 아티스트’(Top Global K-Pop Artist), ‘톱 글로벌 K-팝 송’(Top Global K-Pop Song) 부문에 나란히 꼽혔다. 이들은 작년에 이어 올해도 솔로 활동으로 ‘BBMAs’에 노미네이트되며 변함 없는 위상을 증명했다.지민은 솔로 2집 ‘MUSE’의 타이틀곡 ‘Who’를 ‘톱 글로벌 K-팝 송’ 수상 후보에 올려놓았다. ‘Who’는 공개 직후 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’ 14위로 직행하며 지민의 솔로곡 기준 통산 6번째 ‘핫 100’ 곡이 됐다. 이 곡은 지금까지도 많은 이들의 사랑을 받으며 17주 연속 ‘핫 100’ 차트인을 이어가고 있다.정국은 솔로 싱글 ‘3D (feat. Jack Harlow)’와 솔로 앨범 ‘GOLDEN’의 타이틀곡 ‘Standing Next to You’로 같은 부문에서 2년 연속 수상을 노린다. 아울러 ‘Standing Next to You’는 ‘톱 셀링 송’ 부문에도 이름을 올렸다. ‘3D (feat. Jack Harlow)’와 ‘Standing Next to You’는 빌보드 ‘핫 100’에 연달아 5위로 진입한 바 있다.‘Standing Next to You’가 수록된 ‘GOLDEN’은 ‘톱 K-팝 앨범’ 수상 후보에도 포함됐다. ‘GOLDEN’은 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에 24주 연속 랭크되며 이 차트에서 한국 솔로 가수 앨범 최장 기간 진입 기록을 세웠다.이러한 인기에 힘입어 정국은 ‘톱 송 세일즈 아티스트’(Top Song Sales Artist) 부문에 K-팝 솔로 가수 최초로 지명됐다. 정국은 총 6개 부문의 파이널리스트로 선정되며 올해 K-팝 가수 중 ‘BBMAs’에 가장 많이 노미네이트된 인물이 됐다.또, 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채) 역시 첫 영어 디지털 싱글 ‘Perfect Night’(퍼펙트 나이트)가 ‘톱 글로벌 K-팝 송’(Top Global K-pop Song) 부문에 노미네이트됐다.‘BBMAs’는 지난 12개월간 앨범과 음원 판매, 라디오 방송, 스트리밍, 투어 및 소셜 참여 등을 기반으로 한 데이터와 빌보드 차트 성과를 포함해 수상 후보를 선정한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr