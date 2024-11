그룹 izna(이즈나)/사진제공 = 웨이크원

그룹 izna(이즈나)가 가요계 정식 데뷔한다.이즈나(마이, 방지민, 윤지윤, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'N/a'를 발매한다.이즈나의 미니앨범 'N/a'는 월드 클래스 프로듀서 테디(TEDDY)를 비롯해 Mnet 걸그룹 데뷔 서바이벌 '아이랜드2'에서 함께했던 더블랙레이블 프로듀서진들이 지원사격에 나섰다. 무한의 가능성을 지닌 소녀들이 한계를 뛰어넘어 새로운 세상에 도전한다는 메시지를 담아 완성도를 높였다.특히 타이틀곡 '이즈나'는 세상 모두를 놀라게 하겠다는 이즈나만의 포부를 느낄 수 있는 곡이다. 미니멀한 비트와 중독적인 후렴구 위 일곱 소녀의 당찬 매력을 표현해 전 세계 리스너들을 사로잡을 계획이다.뿐만 아니라 신나면서도 아련한 이지리스닝 댄스곡 'TIMEBOMB(타임밤)'과 '아이랜드2'에서 선보였던 미션곡 'IWALY(I will always love you) (아이 윌 올웨이즈 러브 유)', 'DRIP(드립)', 'FAKE IT(페이크 잇)'이 이즈나 버전으로 수록되어 새로운 시작을 알리는 이들의 여정을 밝게 빛내줄 전망이다.앞서 이즈나는 전례 없던 스케일의 프로모션으로 데뷔 기대감을 높인 바 있다. 다채로운 티징 콘텐츠는 물론, 지난 22일 일본에서 개최된 '2024 MAMA AWARDS(2024 마마 어워즈)'에서 데뷔 무대를 최초 공개하며 뜨거운 반응을 얻기도 했다.언제든 어디서든 무엇이든 곧 '나(N/a)'로 정의된다는 자신감으로 중무장해 출격 준비를 마친 이즈나. '아이랜드2'를 통해 꿈을 향한 간절함을 보여주며 아름다운 대장정을 마쳤던 이들이 그려나갈 또 하나의 페이지를 향해 이목이 집중된다.한편, 이즈나는 미니앨범 'N/a' 발매를 시작으로 활발한 활동에 나설 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr