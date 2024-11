사진=한지민 SNS

배우 한지민이 사랑을 표현했다.한지민은 21일 자신의 인스타그램에 "청룡영화상에서 보내주신 케이크와 도시락들🎁💙 All I want for Blue Dragon Film Awards🏆 11월 29일, 제45회 청룡영화상 많은 응원과 사랑 부탁드려요✨"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 한지민은 크리스마스트리와 많은 선물 박스를 배경으로 다양한 모양의 하트를 그려 보이고 있다. 특히 트리에 달려있는 전구보다 빛나는 눈동자와 피부를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한지민은 가수 최정훈과 공개 열애 중이다. 두 사람은 KBS2 '더 시즌즈-최정훈의 밤의 공원'에서 만나 연인으로 발전했다. 한지민은 1982년생, 최정훈은 1992년생으로 두 사람은 10살 연상연하 커플이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr