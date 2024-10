텐아시아 DB

성매매 의혹을 받는 최민환이 결국 팀에서 퇴출 수순을 밟는다.29일 FT아일랜드 소속사는 "당사는 FTISLAND의 향후 활동에 대해 심도 있게 논의한 결과, 잠정적으로 2인 체제(이홍기, 이재진)로 활동을 이어 나가기로 결정하였습니다"라고 공지했다.이어 "11월 2일 일정부터 드럼 포지션은 세션으로 대체되며, 이홍기, 이재진은 열심히 준비한 만큼 차질 없이 공연을 펼칠 예정입니다"라며 "2인 체제로 진행되는 스케줄은 아래 별도로 안내드리오니 참고 부탁드립니다"라고 밝혔다.최근 율희의 전 아내인 라붐 출신 율희는 자신의 유튜브 채널을 통해 최민환이 성추행 및 성매매를 했다는 주장을 담은 영상을 업로드해 충격을 안겼다. 율희는 "(전 남편 최민환이) 가족들 앞에서 내 몸을 만진다거나, 술에 취해서 돈을 (가슴에) 꽂은 적도 있다. '업소 사건'도 알기 전의 일이다"라고 폭로했다.또한 해당 영상에는 최민환이 유흥업소 관계자로 보이는 남성과 여러차례 통화를 하며 "아가씨 없냐"와 같은 대화를 주고받는 녹취록까지 담겨 성매매 의혹에 힘을 실었다.▶이하 FT아일랜드 공식입장안녕하세요. FNC ENTERTAINMENT입니다.FTISLAND 활동 관련하여 안내드립니다.당사는 FTISLAND의 향후 활동에 대해 심도 있게 논의한 결과, 잠정적으로 2인 체제(이홍기, 이재진)로 활동을 이어 나가기로 결정하였습니다.11월 2일 일정부터 드럼 포지션은 세션으로 대체되며, 이홍기, 이재진은 열심히 준비한 만큼 차질 없이 공연을 펼칠 예정입니다.2인 체제로 진행되는 스케줄은 아래 별도로 안내드리오니 참고 부탁드립니다.- 11/02 (토) 그랜드 민트 페스티벌 2024- 11/08 (금) 한수원 뮤직 페스티벌 〈씨어터〉- 11/10 (일) 2024 FTISLAND LIVE 'PULSE' IN MACAU- 11/17 (일) LIVE ON 부산- 11/24 (일) LOVE IN SEOUL 2024행사를 준비해 주신 주최 측과 혼선을 겪으신 팬분들 그리고 관객 여러분께 진심으로 사과드립니다.관련 변동 사항은 추후 확정이 되는 대로 안내해 드리도록 하겠습니다.감사합니다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr