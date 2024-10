정통 스포츠 브랜드 데상트(DESCENTE)가 윈터 시즌, 스테디셀러 제품인 캐논 다운(CANON DOWN) 자켓을 8명의 스포츠 스타들과 함께 협업해 공개했다고 18일 밝혔다.8명의 선수에는 지난 파리 올림픽 역도 은메달리스트 박혜정, 한국 야구 레전드 박용택, ‘육상계의 여신’으로 불리는 400m 육상선수 김민지, 여자 마라톤 한국 신기록 보유자 김도연, 100m 한국 신기록 보유자 김국영, 높이뛰기 국가대표 최진우, 쇼트트랙 선수 김다겸, 그리고 3X3 농구선수 안정환이 함께 하였다. 이들은 각자의 종목에서 최고 수준의 기량을 발휘하며 끝없는 도전을 이어가고 있는 선수들이다.데상트는 이러한 선수들을 통해 스포츠 다운 자켓의 정통성과 스포츠에 대한 진정성을 전하고 있다. 캐논 다운 자켓은 데상트의 스포츠 헤리티지를 대표하는 다운 아이템으로, 매년 기능성과 디자인 면에서 꾸준히 사랑받고 있는 제품이다. 이번 시즌에는 ‘YOU CAN MOVE ON’이라는 캠페인을 전개한다. 해당 캠페인은 ‘멈추지 않는 도전과 무한한 가능성’에 대한 메시지를 담고 있으며, 8명의 스포츠 선수들과 협업하며 큰 주목을 받고 있다.캐논 다운 자켓은 ‘조화로운 인체 비율’을 뜻하는 그리스어에서 유래된 만큼 스포츠 선수들의 활동성을 고려한 디자인과 최상의 기능성을 자랑한다. 체형과 움직임을 고려한 설계로 완벽한 핏을 구현하여, 롱다운과 숏다운 두가지 디자인으로 출시했다.롱다운 자켓 경우, RDS 인증 프리미엄 구스(GOOSE) 충전재를 사용하여 탁월한 보온성을 제공하며, 눈과 비로부터 보호하는 방수 기능의 겉감을 적용하였다. 무엇보다 한겨울에도 체감 온도를 5도 이상 높여주는 데상트만의 발열 기술 ‘HEAT NAVI’가 적용되어 극한의 겨울 날씨 속에서도 최고의 퍼포먼스를 유지할 수 있도록 도와준다.숏다운의 경우, 스트레치가 우수하고 내구성이 강한 소재를 하이브리드 적용하였다. 롱다운은 블랙, 화이트, 네이비 컬러로, 숏다운은 블랙, 그레이, 네이비 컬러로 출시되었다.데상트 관계자는 “캐논 다운은 데상트의 프리미엄 기술력과 스포츠 헤리티지가 결합된 윈터 시즌 대표 제품으로, 매년 다운 자켓의 트렌드를 선도하고 있다. 올해도 출시와 동시에 소비자들로부터 뜨거운 반응을 얻고 있으며, 높은 판매율을 기록하고 있다”며, “이번 시즌 ‘YOU CAN MOVE ON’ 캠페인을 통해 스포츠 선수들의 끊임없는 도전 정신을 보여주며, 이를 통해 도전과 스포츠에 대한 영감을 전하고자 한다. 캐논 다운을 시작으로 데상트의 기술력을 담은 다운 컬렉션들을 순차적으로 선보일 예정이니 많은 기대 바란다”라고 밝혔다.캐논 다운 자켓은 전국 데상트 매장 및 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr