원어스→템페스트, 승부수 던진다…신선한 퍼포먼스 구성 ('로투킹')

더크루원, 원어스, 템페스트의 무대가 베일을 벗는다.오는 17일 방송될 Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 5회에서는 2차전 'IDENTITY'(아이덴티티) 미션이 이어진다.지난주 막이 오른 2차전 미션은 '1차전 최하위'로 탈락 위기에 처한 에잇턴(8TURN)을 시작으로 더뉴식스(THE NEW SIX), 크래비티(CRAVITY), 유나이트(YOUNITE)까지 각 팀의 색깔을 녹여낸 화려한 퍼포먼스를 펼쳤다.에잇턴은 웅장한 세트로 데뷔곡을 재창조하여 무대의 기준치를 높였고, 더뉴식스는 '백조의 호수'를 편곡하고 사다리 퍼포먼스로 신선함을 보여줬으며, 크래비티는 빛을 찾아내는 서사가 담긴 무대로 감동을 안겼다.더크루원(ATBO·JUST B)은 마법학교를 배경으로 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스를 예고, 짧게 공개된 무대만으로도 범상치 않은 무대를 기대케 한다.템페스트(TEMPEST) 역시 판타지적인 무드의 퍼포먼스를 펼친다. 청량 콘셉트를 살린 템페스트는 토끼 캐릭터 등을 활용한 한 편의 동화 같은 무대를 준비해 시청자들의 호기심을 자극하고 있다.원어스(ONEUS)는 파워풀한 퍼포먼스로 승부수를 던진다. 에이스 환웅의 활약으로 1차전 베네핏을 가져간 이들이지만 1차전 4위로 팀 랭킹에서는 다소 아쉬운 성적표를 받아든 원어스. 이번 무대에서 화려한 불꽃 효과를 동원한 기타 퍼포먼스 등 눈 뗄 수 없는 퍼포먼스를 선보일 전망이다.'로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 5회는 오는 17일 목요일 밤 9시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr