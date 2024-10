싸이커스 민재/ 사진 제공=KQ

그룹 싸이커스(xikers) 민재가 또 한 번 음악방송의 스페셜 MC로 출격한다.싸이커스 민재는 11일 오후 6시 30분에 방송되는 ENA '케이팝업 차트쇼'의 스페셜 MC로 나서 시청자들과 만난다.앞서 민재는 SBS M '더쇼', Mnet '엠카운트다운'에서 수차례 스페셜 MC로 활약하며 매끄러운 진행 능력과 적재적소의 리액션으로 시청자들에게 눈도장을 찍었을 뿐만 아니라 밝은 에너지와 유쾌한 애드리브로 호평을 받았다.이처럼 다재다능한 끼와 매력으로 진행까지 섭렵하며 매 앨범 활동마다 스페셜 MC로 활약해온 민재가 이번 음악 방송을 통해서는 한층 성장한 면모로 경력직 MC 다운 진행력을 선보일 것으로 기대된다.민재가 속한 싸이커스는 지난달 발매한 미니 4집 '하우스 오브 트리키 : 워치 아웃(HOUSE OF TRICKY : WATCH OUT)'으로 각종 글로벌 차트에서 유의미한 성적을 기록했다. 한터차트 실시간 피지컬 앨범 차트, 써클차트 일간 리테일 앨범 차트에서 1위를 차지한 것을 비롯해 일본 오리콘 일간, 주간, 월간 앨범 랭킹에도 모두 이름을 올렸다.특히 싸이커스는 이번 앨범을 통해 미국 빌보드의 새롭게 떠오르는 아티스트를 발표하는 차트인 '이머징 아티스트' 1위를 석권, 네 앨범 연속으로 해당 차트의 정상 자리를 꿰차며 세계적인 음악 시장에서 꾸준히 주목받는 그룹임을 다시금 증명하기도 했다.아울러 이들은 2024 싸이커스 월드투어 ''트리키 하우스 퍼스트 인카운터' 인 오스트레일리아('TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER' IN AUSTRALIA)' 개최 소식을 전했다. 11월 6일 호주의 멜버른 '멜버른 파빌리온(MELBOURNE PAVILION)'과 7일 시드니 '메트로 시어터(METRO THEATRE)'에서 공연을 개최할 것을 예고하며 나날이 상승곡선을 그리는 글로벌 인기를 자랑했다.싸이커스는 이날 ENA '케이팝업 차트쇼'에 출연해 무대를 펼친다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr