그룹 XG/사진제공=XGALX

그룹 XG(엑스지)가 선공개 곡으로 두 번째 미니앨범에 대한 기대감을 폭등시켰다.XG(주린, 치사, 히나타, 하비, 쥬리아, 마야, 코코나)는 11일 자정 두 번째 미니앨범 'AWE' 수록곡 'IYKYK'를 선공개했다.'알 만한 사람들은 다 알아'라는 'IF YOU KNOW YOU KNOW'(이프 유 노 유 노)의 의미인 'IYKYK'는 새로운 시도로 한계를 돌파하는 XG의 도전을 표현한 곡이다. 광속을 넘어 끝없는 우주를 탐험하는 XG 멤버들의 모습을 그린 것은 물론, 새로운 차원을 향한 여정을 함께 떠나자는 메시지를 담았다.이번 곡을 프로듀싱한 XG의 소속사 XGALX 대표이자 총괄 프로듀서 재이콥스(JAKOPS, SIMON JUNHO PARK)는 "아는 사람은 누구나 새로운 차원으로 향하는 이 여행에 함께하고 싶어질 것"이라는 자신감을 드러냈다.11일 오후 6시 XG 공식 유튜브 채널을 통해 'IYKYK' 뮤직비디오도 공개된다. 해당 뮤직비디오는 지금까지의 뮤직비디오와는 달리 XG 멤버들의 시점에서 보는 세계가 담겼다. 오직 XG만이 표현할 수 있는 감각적인 콘셉트와 영상미를 가득 담은 만큼, 이번에도 전 세계 팬들을 사로잡을 것으로 기대된다.XG는 현재 컴백을 앞두고 월드투어 'The First HOWL'(더 퍼스트 하울) 추가 공연을 개최 중이다. 지난 4일(현지시간) 라스베이거스 공연을 시작으로 미국 투어를 진행 중인 가운데, 11월 18일부터는 유럽 7개 도시까지 방문할 예정이다.한편, XG는 11월 8일 두 번째 미니앨범 'AWE'로 컴백한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr