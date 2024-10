사진=마이큐SNS

사진=마이큐SNS

가수 겸 화가 마이큐가 김나영을 향한 애정을 드러냈다.마이큐는 지난 9일 "Thank God you are here on earth"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에는 김나영의 생일을 축하하는 마이큐의 모습이 담겨있다. 두 사람은 손을 꼭 잡고 훈훈한 분위기를 자아내 눈길을 끌었다. 특히 김나영은 마이큐가 직접 각종 사진으로 꾸민 듯한 편지를 들고 환한 미소를 짓고 있다.김나영은 2015년 10살 연상의 금융업계 종사자와 결혼해 아들 둘을 낳았으나, 2019년 이혼 후 현재 두 아들을 홀로 키우고 있다. 2021년부터는 동갑의 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애 중이다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr