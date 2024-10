방탄소년단 지민·정국, 2024 MTV EMA 베스트 K팝 부문 나란히 후보

방탄소년단(BTS) 지민과 정국이 유럽 최대 규모 대중음악 시상식 ‘MTV 유럽 뮤직 어워드’ 수상 후보에 나란히 이름을 올렸다.지난 8일(이하 현지시간) ‘2024 MTV 유럽 뮤직 어워드’(Europe Music Awards)는 방탄소년단 지민과 정국을 ‘베스트 K-팝’(Best K-Pop) 부문 수상 후보로 선정했다고 발표했다. 2019년 신설된 이 부문의 최다 수상자는 방탄소년단이다. 올해는 지민과 정국이 각각 솔로 아티스트로 노미네이트 됐다는 점에서 남다른 의미를 더한다.정국은 ‘2023 MTV 유럽 뮤직 어워드’에서 2관왕을 차지한 바 있다. 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto)’으로 도자 캣(Doja Cat), 마일리 사이러스(Miley Cyrus), 올리비아 로드리고(Olivia Rodrigo), 테일러 스위프트(Taylor Swift) 등을 제치고 ‘베스트 송’(Best Song)을 차지했다. 또한 그해 최고의 K-팝 아티스트를 뽑는 ‘베스트 K-팝’(Best K-Pop)으로 선정ehoTek.두 사람은 미국 빌보드 차트에서도 장기 흥행을 이어가고 있다. 8일 빌보드가 발표한 최신 차트(10월 12일 자)에 따르면 지민 솔로 2집 ‘MUSE’의 타이틀곡 ‘Who’는 메인 송차트 ‘핫 100’에서 전주 대비 4계단 상승한 26위에 랭크됐다. 이 노래가 수록된 ‘MUSE’는 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 103위를 기록했다. 또한 ‘MUSE’는 ‘월드 앨범’ 1위에 올랐고 ‘Who’는 ‘글로벌(미국 제외)’(12위), ‘글로벌 200’(13위), ‘스트리밍 송’(20위), ‘팝 에어플레이’(26위)에 안착했다.정국은 ‘글로벌 200’에서 ‘Seven (feat. Latto)’으로 81위, 솔로 앨범 ‘GOLDEN’의 타이틀곡 ‘Standing Next to You’로 161위를 차지했다. ‘Seven (feat. Latto)’과 ‘Standing Next to You’는 ‘글로벌(미국 제외)’에서 각각 45위와 100위에 자리했다.RM이 피처링한 래퍼 메건 더 스탤리언(Megan Thee Stallion)의 ‘Neva Play (feat. RM)’는 4주 연속 붙박이로 순위권을 유지하고 있다. 이 곡은 ‘글로벌 200’ 194위, ‘글로벌(미국 제외)’ 193위에 머물렀다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr