/사진 = 라이브네이션코리아

세계적 밴드 콜드플레이(Coldplay)의 열 번째 정규 앨범 'Moon Music'이 오늘 전 세계에 발매되었다.맥스 마틴(Max Martin)이 프로듀싱 한 'Moon Music'에는 콜드플레이의 분위기를 느낄 수 있는 'GOOD FEELiNGS' 등을 포함한 총 10곡이 수록되어 있으며, 라스베이거스의 노래방에서 촬영된 'All My Love' 뮤직비디오가 오늘 밤 11시(한국시간)에 공개될 예정이다. 이외에도 8월 iTunes 차트 1위를 기록한 'WE PRAY'와 6월 MTV 비디오 뮤직 어워드(VMAs) 두 개 부문에 후보로 오른 싱글 'feelslikeimfallinginlove'가 수록되어 있다.콜드플레이의 보컬 크리스 마틴(Chris Martin)은 “이번 앨범이 다루는 주제는 내면의 갈등, 그리고 외부의 갈등에 대한 응답입니다. 그리고 그에 대한 최선의 해답이 무엇인지에 대해 고민했습니다. 'Moon Music'은 '사랑'이 그 답일 수 있다는 메시지를 전달하려고 합니다.”라고 전했다.더불어 4일 한국에서도 콜드플레이의 'Moon Music' 앨범 발매를 기념하여 서울시와 '서울달 X 문뮤직'이라는 주제로 뚝섬 한강공원에서 1000대의 드론을 활용한 '한강 드론 라이트쇼'가 밤하늘을 수놓을 예정이다. 콜드플레이는 이번 드론쇼를 위해 'Moon Music' 수록곡들을 사전 제공한 것으로 알려졌다.콜드플레이는 이번 주말부터 차주까지 NBC 새터데이 나이트 라이브(Saturday Night Live)에서의 공연, 월요일에는 뉴욕 브루클린에 있는 뮤직 홀 오브 윌리엄스버그(Music Hall of Williamsburg)에서의 공연 및 NBC의 투데이쇼(TODAY Show) 등 다양한 라이브를 예정하고 있다.한편 콜드플레이는 오는 2025년 4월, 6회의 내한공연을 예정하고 있으며 전 회차 공연 매진을 기록했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr