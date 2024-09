사진=유튜브 '혜리'

'혤스클럽' 황인엽이 블랙핑크 꿈꾼 이야기를 공개했다.13일 유튜브 채널 '혜리'의 '혤스클럽'에는 배우 황인엽, 배현성이 출연했다.이날 황인엽은 드라마 '여신강림' 오디션 비하인드와 함께 블랙핑크를 향한 팬심을 드러냈다.황인엽은 배현성과의 인연에 대해 "매니저끼리 친구라 '조립식 가족' 촬영 전부터 알고 있었다. 현성이가 8살 어린데 결이 잘 맞는다"고 친분을 드러냈다.앞서 '청춘MT'에서 예능감을 뽐냈던 황인엽은 "당시 드라마 끝나고 바로 촬영한 거라 몸이 허약했다. 플라잉체어를 하는데 공포체험 같았다"고 회상했다.황인엽은 종잇장 몸매로 플라잉체어에서 팔랑거리며 날아가 웃음을 선사했다. 그는 "박보검, 곽동연은 묵직하게 날아가는데 나는 팔랑거리더라. 팬분들이 실망하셨을까봐 걱정됐는데 귀엽게 봐주시더라"고 말했다.예능에 대한 두려움을 고백한 황인엽은 "플라잉체어가 무서웠고, 날아가서 힘들었다"고 털어놔 웃음을 안겼다.혜리에게 에피소드를 털어놓던 그는 "조금만 더 대화하면 친해질 것 같다"면서 전과 다른 편안한 모습을 보였다.황인엽은 '여신강림'에서 원작과 싱크로율 100% 이미지로 주목받은 바 있다. 그는 "오디션을 3차까지 봤다. 결과 나오기 전 꿈을 꿨는데, 블랙핑크가 우리 집 초인종을 누르고 들어와 '축하한다'면서 박수를 쳐줬다"고 밝혔다.그러면서 "유명인 꿈 해몽을 검색해보니 행운의 상징이라고 하더라. 그날 밤 합격 연락을 받았다"면서 "그때 블랙핑크의 'How you like that'를 자주 들었는데, 지금도 긴장되거나 중요한 날 듣는 럭키송이다. 내적으로 항상 응원 중"이라고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr