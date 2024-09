사진제공 = 오드엔터테인먼트

그룹 슈퍼주니어-D&E(SUPER JUNIOR-D&E, 동해&은혁)의 컴백 타이틀이 베일을 벗었다.슈퍼주니어-D&E는 13일 0시 공식 SNS를 통해 여섯 번째 미니앨범 'INEVITABLE(인에비터블)'의 트랙리스트를 오픈했다.공개된 트랙리스트에 따르면 슈퍼주니어-D&E의 미니 6집에는 타이틀 'Go High(고 하이)'를 포함해 'Break(브레이크)', '도망쳐', 'Only You(온리 유)', 'Eau De Perfume(오 드 퍼퓸)', '그럴듯한 가설'까지 총 여섯 개의 트랙이 담긴다.타이틀 'Go High'에는 동해가 작사, 작곡에 참여해 진정성을 더했고, 그룹 히스토리(History) 출신 싱어송라이터 ROKSTAXIL(송경일)이 힘을 보태 완성도를 높였다. 또한 동해는 타이틀곡 외 무려 세 개의 수록곡 작업에도 참여해 한층 성장한 음악적 역량을 발휘한다.이외에도 프로듀싱 팀 Vendors(벤더스)와 작곡가 Forever Noh(포에버 노), 신쿵, VINCENZO(빈센조) 등 K-POP을 대표하는 프로듀서진이 대거 지원사격해 기대감을 더욱 끌어올렸다.컴백 소식만으로 글로벌 팬들의 마음을 뒤흔든 슈퍼주니어-D&E는 장르를 아우르는 여섯 트랙이 실린 이번 신보로 새로운 음악 세계를 펼친다. 그 어느 때보다 완성도 높은 명반의 탄생을 예고한 'INEVITABLE'를 향해 이목이 집중된다.컴백 열기에 불을 지피고 있는 슈퍼주니어-D&E는 9월 28일~29일 서울 올림픽 공원 핸드볼 경기장에서 열리는 서울 공연을 시작으로 11월부터 타이베이, 홍콩, 방콕, 호치민, 쿠알라룸푸르, 마카오, 가오슝 등에서 '2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE(2024 슈퍼주니어-D&E 월드 투어 : 이클립스)'를 개최하고, 글로벌 대세 행보를 이어간다.슈퍼주니어-D&E의 미니 6집 'INEVITABLE'은 25일 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며, 앨범은 현재 예약 판매를 진행 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr