그룹 나우어데이즈 윤/사진=조준원 기자 @wizard333

그룹 나우어데이즈(NOWADAYS) 윤이 이번 앨범 들어 늘어난 고음 파트에 녹음 과정에서 힘들었다고 털어놨다.나우어데이즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)은 27일 오후 4시 서울시 광진구 광장동에 위치한 예스24 라이브홀에서 두 번째 싱글 앨범 'NOWHERE'(노웨어) 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.이날 윤은 타이틀곡 'Why Not?'(와이 낫?)의 포인트 안무와 연관된 가사에 대해 이야기하던 중 "저희 팀 고음 담당이다보니 고음 녹음할 때 가사대로 미쳐 팔짝 뛰는 줄 알았다"며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.곧이어 연우는 타이틀 곡 포인트 안무를 설명하며 "저희 가사 중에 '미쳐 팔짝 어쩌나, 미쳐 팔짱 어쩌라고' 이런 가사가 있는데 그 가사 맞춰서 귀엽게 흔드는 안무가 있다. 파워풀한 퍼포먼스를 보여드리고자 했다"고 말했다.나우어데이즈의 두 번째 싱글 앨범 'NOWHERE'는 어디에도 없는, 지금 이곳, 기억에 남을 순간을 선사하겠다는 메시지를 담은 앨범이다. 타이틀곡 'Why Not?'을 비롯해 'Heart vs Head', '걔 말고 너'까지 총 3개 트랙이 수록됐다.타이틀곡 'Why Not?'은 펑키한 감성의 금관악기 소리가 인상적인 힙합 댄스곡이다. 이 곡의 가사는 꿈에 그리던 이상형과 사랑에 빠지게 된 소년, 그를 놀리는 친구들의 모습을 그렸다.한편, 나우어데이즈의 'NOWHERE'는 27일 오후 6시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr