사진=제이제이뮤직그룹

가수 지케이(GK)가 걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 하늘과 음악적 케미를 예고했다.지케이는 13일 정오 공식 SNS를 통해 새 싱글 'I DO CARE'(아이 두 케어)에 수록된 'IDC '(feat. HANEUL of KISS OF LIFE) 녹음 비하인드 영상을 공개했다.공개된 영상에는 녹음실에 방문한 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 멤버 하늘을 반갑게 맞이하는 지케이의 모습이 담겨 있다. 지케이는 "바쁘신데 피처링 해주셔서 너무 감사하다"고 인사를 전했고 하늘은 "곡을 먼저 들었을 때 노래가 너무 좋아서 고민 없이 바로 참여하겠다고 했다"고 화답해 훈훈함을 자아냈다.본격적으로 녹음에 나선 하늘은 곡의 무드를 한층 극대화하는 매력적이고 청량한 음색을 발산하며 지케이와 프로듀서들의 감탄과 박수갈채를 불렀다. 가창 포인트를 빠르게 습득하며 시원한 가창력을 선사하는 하늘의 프로페셔널한 모습은 지케이와의 특급 시너지를 예고하며 리스너들의 기대감을 높였다.이날 하늘은 피처링 가창 외에도 댄스 챌린지 연습까지 나서며 기대감을 더했다. 처음으로 음악적 호흡을 맞추게 된 지케이와 하늘이 'IDC'를 통해 글로벌 팬들에게 어떤 즐거움을 선사할지 뜨거운 관심이 이어지고 있다.새 싱글 'I DO CARE'는 지케이가 지난해 11월 발매한 프리 데뷔 EP 이후 약 9개월 만에 발매하는 신보이자, 정식 데뷔 앨범 이전에 선보이는 프로젝트성 앨범이다. 'IDC'는 'I Don’t Care'(아이 돈 케어)의 약자로 연인과의 헤어짐을 신경 쓰지 않는다는 마음에도 없는 메시지를 담아낸 이지리스닝 K팝 곡이다.이번 앨범에는 'IDC' 외에도 'Go Stupid'(고 스튜피드)가 수록됐으며, 지케이는 듣기 쉽고 따라 부르기 좋은 두 곡을 통해 자신만의 다채로운 음악 색깔을 담아낼 예정이다.한편, 지케이의 새 싱글 'I DO CARE'는 오는 18일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.정다연 텐아시아 객원기자 light@tenasia.co.kr