그룹 오마이걸 미미, 그룹 아이브 안유진, 코미디언 이은지/사진=이은지 인스타그램 캡처

사진=코미디언 이은지 인스타그램

그룹 오마이걸 미미와 코미디언 이은지가 tvN '뿅뿅 지구오락실2'에 함께 출연중인 그룹 아이브 안유진을 보기 위해 아이브 콘서트에 참석해 열기를 더했다.12일 이은지는 자신의 인스타그램 게시글과 스토리를 통해 미미와 함께한 콘서트 관람 후기 사진을 여러 장 게재했다.사진 속 이은지와 미미는 안유진과 함께 키치한 표정을 짓고 했다. 또 다른 사진들 속 이들은 무대 위 안유진을 보기 위해 좌석에 앉아있는 모습이다. 현장에서 이은지와 미미는 서로 볼을 맞대고 여러 포즈를 취하고 있다. 아이브 응원봉을 들고 미소를 짓기도 했다.이은지는 사진에서 '유진아 우리 왔어. 미미랑 와쏘요(왔어요)'라는 문구를 달며 우정을 과시하기도 했다.앞서 아이브는 11일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 첫 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 해브(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE - ENCORE)'의 앙코르 공연을 열었다.한편, 이은지와 미미는 최근 프로젝트 그룹 MNZ를 결성했다. 미미는 그의 유튜브 채널 '밈PD'을 통해 그룹 MNZ의 음반 제작을 가내수공업으로 진행하는 과정을 공개해왔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr