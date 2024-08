사진=텐아시아DB

사진=에이스팩토리 제공

이종석이 사랑스러운 초대장을 건넸다.배우 이종석의 데뷔 14주년을 기념하는 전시회 '2024 LEE JONG SUK EXIHIBITION in Seoul - Invitation to With'(이하 'Invitation to With')의 포스터가 공개됐다. 이종석의 소속사 에이스팩토리는 9일 공식 SNS를 통해 이종석의 전시 상세 공지와 함께 공식 포스터를 공개했다. ‘Invitation to With’는 이종석이 지난 14년 동안 변함없이 곁을 지켜준 팬들을 향한 감사한 마음을 전하며 추억을 공유하는 자리다.이종석은 꽃다발을 들고 부드러운 미소로 카메라를 응시하며 시선을 사로잡았다. 전시 명과 같이 이종석이 팬들을 초대하는 자리인 만큼 카메라 너머 팬 사랑이 전해지는 러블리한 무드로 포스터를 가득 채우며 전시회에 대한 팬들의 기대감을 높였다.이종석의 데뷔 14주년 기념 전시회 'Invitation to With'는 배우 이종석과 사람 이종석 그리고 14년 동안 한결같이 그를 응원해 준 팬들 'With(위드)'가 함께하는 자리다. 팬들이 보내준 사랑을 빼곡히 간직해온 이종석이 그 추억을 공유하는 한편, 이번 전시를 위해 촬영한 미공개 사진들과 이종석의 어린 시절을 엿볼 수 있는 과거 사진들도 공개된다.'사람 이종석'에 대한 진솔한 이야기를 직접 그의 목소리로 전하는 공간과 더불어 배우 이종석의 크고 작은 성취를 돌아보는 트로피 전시 공간도 운영된다. 이처럼 이종석과 그의 팬들 위드가 함께함으로써 완성되는 'Invitation to With'는 팬들에게 보다 특별한 추억을 더 하며 선물 같은 시간이 될 것으로 기대를 모은다.이종석이 팬들과 함께 걸어온 14년의 여정을 공유하는 전시회 'Invitation to With'는 9월 4일 수요일부터 9월 8일 일요일까지 케이타운포유 코엑스에서 무료로 진행된다. 평일 전시 시간은 오전 11시부터 오후 8시까지이며 주말은 오후 6시까지 운영된다. 주말만 특별 이벤트가 진행될 예정으로 이벤트에 대한 상세 고지는 추후 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr