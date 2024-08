사진=박보검 SNS

배우 박보검이 다채로운 매력을 드러냈다.2일 박보검은 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속에서 박보검은 블랙 컬러의 코트 스타일링에 세련된 핏의 셋업 아이템으로 모던한 분위기를 연출하기도 하고, 가죽 소재의 트렌치코트나 케이프 디자인의 롱 코트를 착용해 절제된 카리스마를 보여주고 있다.특히 올블랙 패션으로 멋을 낸 박보검은 고혹적이고 남성미 넘치는 분위기를 자아내며, 도회적이고 시크한 무드로 느와르 영화 속 주인공을 보는 듯한 모습을 연출해 시선을 사로잡았다.한편 박보검은 JTBC 예능프로그램 'My name is 가브리엘에 출연 중이며, 하반기 방송 예정인 JTBC 드라마 '굿보이'를 통해 데뷔 후 첫 액션연기에 도전한다.정다연 텐아시아 객원기자 light@tenasia.co.kr