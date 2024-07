사진=이지혜 SNS

가수 겸 배우 이지혜가 휴가 중인 일상을 공유했다.이지혜는 24일 자신의 SNS에 "아무리 찍어도 하와이네. 날씨요정 인정?"이라는 문구와 함께 사진을 게재했다.사진 속에서 이지혜는 푸른 하늘과 바다가 보이는 곳에서 포즈를 취하고 있는 모습.특히 아무나 소화하지 못한다는 청바지와 흰 나시 조합에 두 딸을 가진 엄마라고는 믿기지 않은 정도로 늘씬한 몸매를 뽐내고 있어 이목을 사로잡는다.1980년 이지혜는 1998년 그룹 샵(S#arp) 멤버로 데뷔했다. 샵 멤버들은 최근 10년 만에 뭉쳤는데, 지난 3일 이지혜는 자신의 SNS에 "10년 정도 되려나. 오랜만에 만난 샵 멤버"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속에는 서지영을 제외한 멤버 이지혜, 크리스, 장석현을 비롯해 그의 가족들까지 모여 단란한 모습을 보였다. 이지혜는 "애들이 합해서 몇이야"라며 많은 인원에 놀라기도 했다.이지혜, 서지영, 크리스, 장석현으로 구성된 혼성그룹 샵은 지난 1998년 데뷔해 '내 입술 따뜻한 커피처럼' 'Tell me tell me' 'Sweety' 등 많은 히트곡으로 사랑 받았다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 객원기자 light@tenasia.co.kr