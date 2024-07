/ 사진 제공: 더하기미디어

가수 송민경이 ‘수지맞은 우리’ OST를 가창한다.오늘(15일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 송민경이 참여한 KBS1 일일드라마 ‘수지맞은 우리’ OST ‘꿈결 같은 날들’이 발매된다.‘꿈결 같은 날들’은 사랑하는 사람의 곁에서 빛나는 날들에 대한 두근거림과 설렘을 표현한 곡으로, 감미로운 멜로디와 ‘Here I am 그댈 바라보아요 매일 OH here I am 모든 걸 난 그대와/나누고 싶어요 바래지 않을 이 맘 고이 담아 그대에게 새겨 두어요’처럼 유려한 노랫말의 조화가 감동을 선사한다.특히 발라드, 트로트 등 장르불문 활약을 펼치고 있는 송민경이 가창에 참여해 담백한 보이스와 한층 깊어진 감성으로 완벽하게 표현할 예정이다. ‘송민경표 발라드’에 대한 기대감이 고조되고 있다.이번 곡은 ‘수지맞은 우리’를 비롯해 다양한 드라마와 웹툰 OST를 책임져 온 필승불패W, 안솔희, 건치가 의기투합해 웰메이드 OST 탄생을 예감케 한다.송민경은 자신의 앨범을 비롯해 인기 OST에 참여해 온 만큼 이번 OST에서 보여줄 음악적 매력에 관심이 쏠린다.KBS1 일일드라마 ‘수지맞은 우리’는 추락한 스타 의사 진수지와 무대뽀 초짜 의사 채우리의 쌍방 치유, 정신 승리, 공감 로맨스&핏줄 노노! 호적 타파, 신개념 가족 만들기에 대한 스토리 전개로 많은 사랑을 받고 있다.한편 송민경이 참여한 ‘수지맞은 우리’ OST ‘꿈결 같은 날들’은 오늘(15일) 정오 각종 온라인 음원사이트에서 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr