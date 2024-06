사진제공=어도어

그룹 뉴진스(NewJeans)가 일본 데뷔를 나흘 앞두고 또 하나의 감각적인 뮤직비디오로 시청각적 즐거움을 극대화했다.뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)는 17일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 'Right Now'(롸잇 나우) 뮤직비디오를 선공개했다. 'Right Now'는 오는 21일 발매되는 뉴진스 일본 데뷔 싱글 'Supernatural'(수퍼내추럴)의 수록곡 중 하나다.'Right Now' 뮤직비디오는 실제 멤버들의 모습과 애니메이션 요소가 혼합된 비현실적인 세계를 담아 흥미로운 경험과 상상력을 자극한다. 스토리와 비주얼 모두 기묘한 귀여움이 돋보여 보는 이들을 빠져들게 만든다.하니가 좋아하는 상대방에게 메시지를 보내고 답장을 기다리는 상황에서 벌어지는 에피소드를 그렸다. 어떤 답장이 올 지 전전긍긍하는 하니와 그를 옆에서 지켜보는 나머지 멤버들의 표정과 행동이 엉뚱하고 사랑스럽다.다섯 멤버의 개성을 담아낸 '파워퍼프걸X뉴진스' 캐릭터와 '무라카미 다카시X뉴진스' 캐릭터도 매력적이다. 사랑의 묘약을 찾아나선 파워퍼프걸 캐릭터와 그 과정에서 알 수 없는 오류로 탄생한 무라카미 다카시 캐릭터는 뉴진스 멤버들의 공간에 쉴 새 없이 등장하며 시선을 사로잡는다. 빠른 비트에 맞춰 속도감있게 전환되는 화면 연출과 반전 결말이 몰입감을 높인다.뮤직비디오에 흘러나오는 'Right Now' 노래는 드럼 앤 베이스(Drum & Bass) 장르의 비트감과 멤버들의 통통 튀는 보컬이 특징이다. 앞서 CM송으로 일부 공개돼 대중의 뇌리에 시나브로 스며든 이 노래는 누구나 듣기 편한 세련된 팝 스타일의 곡으로 꾸준한 인기가 기대된다.뉴진스는 일본 데뷔 싱글 발매와 함께 현지 대표 음악방송 프로그램에 잇따라 출연하며 본격 현지 활동에 나선다. 이들은 오는 21일 일본 TV 아사히 '뮤직 스테이션', 오는 22일 니혼TV 'with MUSIC', 내달 3일 후지TV 'FNS 가요제', 내달 13일 TBS '음악의 날 2024' 등 다양한 방송 프로그램에서 신곡 무대를 선보일 예정이다.또한 뉴진스는 6월 26~27일 도쿄돔에서 팬미팅 'Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome'(버니즈 캠프 2024 도쿄돔)을 열고 버니즈(Bunnies, 팬덤 명)를 만난다. 데뷔 전부터 많은 응원을 보내준 버니즈에게 보다 더 가깝게 다가가고자 데뷔 쇼케이스라는 기존 틀을 벗어나 팬미팅을 개최한다고 소속사 어도어(ADOR)는 전했다.한편 뉴진스는 최근 발매한 더블 싱글 'How Sweet'로 4연속 밀리언셀러를 달성하고, 국내 주요 음원 차트 최상위권 장악은 물론 미국 빌보드에서 호성적을 거두며 막강한 화력을 보여줬다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr