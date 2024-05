사진 = The Face

그룹 뉴진스(NewJeans)가 영국 매거진 'The Face'(더 페이스) 2024 여름호(Summer Issue) 표지를 장식했다.'The Face' 2024 여름호는 세계적인 아티스트이자 포토그래퍼인 페트라 콜린스(Petra Collins)가 포토그래퍼 겸 크리에이티브 총괄로 참여해 뉴진스와 호흡을 맞췄다. 뉴진스를 통해 고풍스럽고 몽환적인 청춘의 모습을 다양하게 표현했다.'The Face'는 뉴진스의 음악적 성취도 조명했다. 이 매거진은 미국 최대 음악 축제 '롤라팔루자 시카고' 무대를 언급하며 "축구장 세 개 크기의 관중을 쉽게 사로잡는 순간을 목격하는 것만큼 확실한 것은 없다. 그때를 생각해 보면 뉴진스는 세계 최고의 걸그룹이 될 것"이라고 전망했다.또한 'The Face'는 음원 발매 전 뮤직비디오부터 공개하는 식의 뉴진스 프로모션에 대해 "세심한 K-팝 세계에서는 혁명적"이라고 소개했다. 이어 "뉴진스는 계속해서 K-팝의 경계를 뛰어넘고 재구성하고 있다"며 "뉴진스는 열렬한 팬과 K-팝 애호가들만 찾는 그룹이 아니다. 그들의 매력은 음악적, 문화적으로 팬덤을 넘어 더 넓은 시대정신으로 스며들고 있다"고 평했다.1980년 창간된 'The Face'는 음악, 패션, 문화 전반에 걸쳐 다양한 주제를 다룬다. 독특한 시각적 이미지를 선보이는 것으로 유명한 이 매거진의 표지는 비욘세(Beyonce), 해리 스타일스(Harry Styles), 아델(Adele) 등 글로벌 팝스타들이 등장해 화제를 모았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr