일본 데뷔를 앞둔 그룹 보이넥스트도어가 친근하면서도 쿨한 매력을 발산했다.22일 KOZ 엔터테인먼트에 따르면 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)는 팀 공식 SNS에 일본 데뷔 싱글 'AND,'의 'YAKOU'(夜行) 버전 콘셉트 포토를 게재했다. 앞서 공개된 'SYOUYO'(逍遥) 버전이 한낮의 여유로운 산책을 그렸다면, 이번 'YAKOU'(夜行) 버전은 밤거리를 자유로이 활보하는 청춘의 모습을 표현했다.사진 속 여섯 멤버는 우리 주변에 있을 법한 친근한 청춘의 분위기를 풍기면서도 멋과 개성을 뽐낸다. 거울에 비친 자신들을 보며 장난기 가득한 표정을 짓고 있는 보이넥스트도어의 모습도 보는 이들의 미소를 자아낸다. 촬영은 일본의 실제 지하철역 구내와 편의점 등에서 진행됐다.보이넥스트도어의 일본 데뷔 싱글 'AND,'는 7월 10일 발매된다. 신보에는 한국 음반의 타이틀곡인 'One and Only'(데뷔 싱글 'WHO!'), '뭣 같아'(미니 1집 'WHY..'), 'Earth, Wind & Fire'(미니 2집 'HOW?')의 일본어 버전과 일본 오리지널 곡 등 총 4개 트랙이 수록된다.보이넥스트도어는 최근 미니 2집 'HOW?'를 발매하고 타이틀곡 'Earth, Wind & Fire'로 글로벌 인기를 확장했다. 'HOW?' 음반 판매량은 지난 11일 기준 71만 6487장(써클차트 기준) 판매돼 팀 자체 최고 기록을 경신했고, 일본 오리콘 '주간 앨범 랭킹' 및 '주간 합산 앨범 랭킹'(4월 15~21일) 1위에 올랐다.보이넥스트도어는 기세를 몰아 오는 6월 1~2일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 데뷔 후 첫 팬미팅을 개최한다. 같은 달 15~16일에는 '2024 위버스콘 페스티벌'(Weverse Con Festival)에 참석한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr보