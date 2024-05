제로베이스원, 컴백 후 첫 음악 방송 1위…1위 후보에 수록곡도 랭크

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 컴백 후 첫 1위 트로피를 들어올렸다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난 21일 방송된 SBS FiL, SBS M '더쇼'에서 미니 3집 'You had me at HELLO (유 해드 미 앳 헬로우)'의 타이틀곡 'Feel the POP (필 더 팝)'으로 1위에 올랐다.특히, 이날 '더쇼' 1위 후보에는 'Feel the POP'뿐만 아니라 제로베이스원의 신보 수록곡 'SWEAT (스웨트)'도 포함돼 이들의 뜨거운 인기를 실감케 했다.컴백 후 첫 1위를 달성한 제로베이스원은 "'Feel the POP'으로 영광스럽게 1위를 하게 됐다. 컴백 후 많은 사랑과 관심 주신 제로즈(공식 팬덤명) 덕분이다. 앞으로도 좋은 음악과 무대로 보답하겠다"라고 소감을 전했다.이렇듯 제로베이스원은 컴백과 동시에 각종 기록을 쏟아내고 있다. 이들은 새 앨범 발매 하루 만에 약 100만 장의 판매량을 기록하며 '밀리언셀러'에 등극, 데뷔 앨범부터 3개 앨범 연속 하루 만에 '밀리언셀러'를 달성한 최초의 K팝 그룹으로 이름을 올렸다.국내를 넘어 일본서도 폭발적 인기를 얻고 있다. 이번 앨범은 오리콘 주간 앨범 랭킹에서 1위를 차지했다. 현지 팬들의 성원에 보답하고자 제로베이스원은 지난 21일 공식 유튜브 채널에 신곡 'Feel the POP'의 일본어 버전 오피셜 오디오 영상을 업로드했다. 이를 본 팬들 역시 "일본어 연습을 많이 했다는 게 느껴진다", "가사나 발음이 모두 자연스럽다"라고 호응했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr