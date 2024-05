사진 제공 = JYP 엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 찰리 푸스와 협업한 신곡을 공개하며 컴백 열기를 더한다.여름 컴백을 앞둔 스트레이 키즈는 10일 영어 디지털 싱글 'Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)'(루즈 마이 브레스, 피처링 찰리 푸스)를 발매한다. 새 디지털 싱글에는 1번 트랙 'Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)'와 인스트루멘털 버전까지 총 두 곡이 수록됐다.신곡은 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한이 찰리 푸스와 함께 작사, 작곡, 편곡했다. 상대를 처음 마주한 찰나의 낯선 감정을 표현했다. 스트레이 키즈와 찰리 푸스가 함께 만들어내는 부드러운 하모니가 귀를 사로잡는다. 후렴의 반복되는 멜로디 라인, 강렬한 가사와 대비되는 감성적 기타 연주가 돋보인다.스트레이 키즈는 2023년 11월 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나로 꼽히는 빌보드 뮤직 어워즈에서 '파이브스타'로 '톱 K팝 앨범' 트로피를 들었다. 올해 2월 2024 피플스 초이스 어워즈에서 '올해의 그룹', 4월 2024 아이하트라디오 뮤직 어워즈의 '올해의 K팝 앨범' 부문 주인공이 됐다. 이달에는 K팝 그룹 최초로 멤버 전원이 미국 패션계 최대 행사 멧 갈라(Met Gala)에 참석하며 글로벌 활동 영역을 확장했다.이어 7월 12일 이탈리아 밀라노 'I-Days'(아이 데이즈), 14일 영국 런던 'BST Hyde Park'(브리티시 서머 타임 하이드 파크), 8월 2일 미국 시카고 '롤라팔루자 시카고' 등 해외 대형 페스티벌의 헤드라이닝 무대를 꾸미고 '트리플 헤드라이너'로 나선다.스트레이 키즈의 신보 'Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)'는 이날 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr