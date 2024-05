사진 제공 = 탱고뮤직

'2세대 보이그룹' 유키스가 데뷔 16년 만에 첫 국내 팬콘서트를 진행한다.유키스는 오는 6월 29일 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 첫 국내 팬콘서트 '2024 UKISS FAN CONCERT 'First Memories''(유키스 팬 콘서트 '퍼스트 메모리즈')를 개최한다.유키스가 국내에서 팬 콘서트를 여는 건 2008년 데뷔 후 이번이 처음이다. 'First Memories'는 리더 수현이 직접 아이디어를 내 완성된 타이틀로, 오랜 시간 동안 함께 해 온 키스미(팬덤명)와 뜻깊은 추억 여행을 떠나겠다는 의미를 담았다. 유키스는 이번 공연에서 그룹의 서사를 아우르는 다채로운 세트리스트로 팬들에게 감동과 여운을 전할 예정이다.유키스의 공식 SNS에는 'First Memories'의 포스터도 올라왔다. 맑은 하늘을 배경으로 밝게 미소 짓고 있는 다섯 멤버의 모습에서 끈끈한 케미스트리가 느껴진다.팬콘서트 개최에 앞서 유키스는 6월 미니앨범을 선보인다. 지난달 29일 발매한 선공개곡 '모스부호(Morse code)'에 이어, 이번 달에도 한 차례 신곡을 발표하며 컴백 예열에 나선다. 신보 발매 이후 오는 6월 국내에서는 첫 팬콘서트를, 오는 7월 일본에서는 단독 콘서트를 개최한다.내달 29일 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 열리는 유키스의 데뷔 첫 팬콘서트 'First Memories'는 예매는 오는 17일 오후 8시 멜론 티켓, 예스24 티켓에서 이뤄진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr