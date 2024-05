[일문일답] 유나이트, 오늘(1일) 새 앨범 'ANOTHER' 발매

브랜뉴뮤직 소속 보이그룹 YOUNITE(유나이트)가 새 앨범 ‘ANOTHER’로 케이팝 씬에 새로운 방향을 제시한다.유나이트(은호, 스티브, 현승, 은상, 형석, 우노, DEY, 경문, 시온)는 공식 SNS 채널들을 통해 지난달 8일 로고모션 영상을 깜짝 공개한 것을 시작으로 한층 성장한 비주얼을 담아낸 오피셜 포토를 비롯해 완성도 높은 트랙들로 가득 채워진 하이라이트 메들리와 ‘힙’함의 정점을 찍는 MV 티저를 공개하는 등 ‘어나더’한 프로모션을 진행하여 역대급 컴백임을 예고했다.유나이트의 6TH EP 'ANOTHER'는 데뷔곡 ‘1 of 9’을 비롯해 ‘WATERFALL’, ‘정했어 (Love It)’로 독보적인 청량감을 선사하며 Z세대를 대표하는 보이그룹으로 자리 매김한 유나이트가 현 케이팝 씬의 흐름과 결을 달리하는 남다른 힙합과 알앤비로 차별화된 매력을 선사하며 자신감 넘치는 이들의 'ANOTHER'한 애티튜드를 한껏 느낄 수 있게 구성되었다.타이틀곡 'GEEKIN'은 유나이트만의 자유롭고 힙한 무드를 다이내믹하게 뽐내는 곡으로, 링 위에 오른 복싱 선수 이미지를 연상시키는 거친 질감의 드럼 그루브 위에서 반복되는 'Why you GEEKIN'이라는 시그니처 워딩이 귀를 단박에 사로잡는다. 특히 그루브감이 돋보이는 완성도 높은 퍼포먼스는 유나이트 특유의 자유분방한 매력을 한층 끌어올려 준다.이 밖에도 멤버 은상과 경문이 새롭게 랩 퍼포먼스를 선보이며 신선한 재미를 더한 댄서블한 힙합 트랙 'How We Do', 레트로한 힙합 사운드를 유나이트만의 트렌디한 표현력으로 재해석한 뉴트로 힙합 트랙 'Poco Loco', 멤버 DEY가 단독 작사해 유나이트의 발칙한 야망을 재치 있게 표현하고, 경문이 함께 멜로디 메이킹에 참여해 완성한 힙합 트랙 'ONE+WON', 첫 번째 팬 콘서트에서 깜짝 선공개해 팬들의 뜨거운 관심을 모았던 하우스 팝 댄스 트랙 'OMH (Out My Head)'까지 통일성을 갖춘 힙합 사운드 가운데 이들만의 청량미를 놓칠 수 없도록 치밀하게 구성된 이번 앨범 'ANOTHER'는 전 세계 케이팝 리스너들에게 유나이트를 더욱 강렬하고 선명하게 각인시킬 것으로 기대를 모은다.한편, 유나이트의 6TH EP ‘ANOTHER’는 오늘 오후 6시에 전격 발매되며, 발매 2시간 전인 오후 4시 반포 한강공원 수변 무대에서 진행되는 공개 쇼케이스에서 ‘GEEKIN’ 퍼포먼스를 최초로 공개하며 컴백에 열기를 더할 예정이다.또한 새 앨범으로 ‘힙’하게 변신한 유나이트가 발매 소감과 컴백 관련 이야기를 담은 일문일답을 공개했다.Q. 7개월 만에 6TH EP ‘ANOTHER’로 컴백한 소감은?은호 : 어느 때보다 열심히 준비한 만큼 너무 기대되고, 설렙니다!형석 : 7개월이라는 시간 동안 준비한 앨범인 만큼 어느 때보다 쿨하고 멋진 유나이트의 ‘ANOTHER’한 모습을 제대로 보여드리겠습니다.Q. 기존 앨범들과는 분위기가 많이 다른데, 이번 새 앨범에 대해 소개를 해준다면?은상 : 그동안은 밝은 에너지를 많이 보여드렸었는데요. 이번에는 힙합 앨범으로 찾아뵙게 되었기 때문에 보여드린 적 없는 유나이트의 새로운 매력을 느끼실 수 있을 것 같습니다.Q. 타이틀곡 ‘GEEKIN’의 소개와 본인이 생각하는 킬링 포인트를 알려준다면?데이 : ‘GEEKIN’은 힙한 에너지가 메인인 곡으로 누구나 들었을 때 어깨를 들썩일 수 있는 신나고 중독적인 곡입니다.현승 : 복싱 자세를 취하는 퍼포먼스가 저희의 강렬한 포부를 보여주는 것 같아서 그런 포인트를 중점적으로 봐주시면 좋을 것 같습니다.Q. 이번 새 앨범 ‘ANOTEHR’에 멤버가 참여한 곡이 많은데, 앨범에 참여하게 된 소감은?스티브 : 앨범에 참여할 수 있는 기회를 주셔서 감사드리고 앞으로도 꾸준히 참여할 수 있도록 더 노력하겠습니다.데이 : 지난 5집 앨범보다 더 다양한 표현과 숨은 뜻들을 내포해서 만든 곡들이니까요. 가사 위주로 집중해서 들어주시면 좋을 것 같습니다!경문 : 앨범에 참여하게 되어서 영광이었고, 재밌게 작업했기 때문에 여러분들께서 노래를 들으실 때 저희의 즐거운 마음이 전달되었으면 좋겠습니다.Q. 타이틀곡 외 추천해주고픈 수록곡이 있다면?경문 : 저는 ‘How We Do’를 추천해 드리고 싶은데요, 사운드도 신나고, 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 곡이라 생각합니다. 특히 유나이트만의 힙하고 멋진 바이브를 느끼실 수 있습니다.시온 : 저는 ‘OMH (Out My Head)’를 추천해 드리겠습니다. 청량하고 귀여운 모습을 보고 싶어하시는 유니즈를 위해 준비했으니까 맘껏 즐겨주세요!Q. ‘ANOTHER’한 유나이트를 보여주기 위해 상반된 컨셉의 FLARE 버전, BLOOM 버전 포토를 공개했는데, 멤버들은 어떤 포토가 유나이트를 더 잘 표현한다고 보는지?시온 : 저는 BLOOM 버전이 저희 유나이트를 잘 표현한다고 생각합니다. 유나이트의 퍼스널 컬러가 블루인만큼 컬러감과 분위기가 잘 어우러져 예쁘게 나온 것 같습니다!우노 : 저는 FLARE 버전을 좋아하는데요. 유나이트가 그동안 계속 보여드린 청량한 매력 외에도 멋지고 힙한 유나이트를 보여드리겠다는 포부가 담겨있습니다.Q. 앞으로의 활동이나 계획을 알려준다면?은호 : 이번 ‘GEEKIN’ 활동을 통해 다양한 유나이트의 모습을 보여드리기 위해 노력할 예정입니다. 특히 이전 활동들보다 다양한 무대에서 팬 여러분을 만날 수 있는 기회가 많아지도록 할 테니까요. 기대 많이 해주세요!은상 : 힙합이라는 장르를 선보이는 앨범 ‘ANOTHER’의 활동을 통해서 처음 선보이는 무대인 만큼 멋지고 새로운 모습 보여드리겠습니다.Q. 팬들에게 전하고 싶은 한마디은상 : 유나이트의 무대와 음악이 여러분들에게 활력이 되었으면 좋겠고, 함께 즐겨주시면 감사하겠습니다.현승 : 팬 여러분의 기대에 부응할 수 있는 유나이트가 될 테니 앞으로 오래오래 함께 했으면 좋겠습니다.은호 : 이번 앨범 열심히 준비했으니 모두 함께 이번 활동 끝까지 건강하고 행복하게 잘 마무리했으면 좋겠습니다. 항상 감사합니다!스티브 : 이번 앨범 다양한 곡들로 재미있게 채워진 앨범이니까요. 재미있게 즐겨주셨으면 좋겠습니다.형석 : 6집에는 신나는 곡들이 많은 만큼 유니즈 여러분들이 유나이트의 곡들과 함께 시원하게 보내셨으면 합니다!경문 : 이번 앨범 활동을 계기로 유나이트가 한층 더 멋있어진 모습을 보여드릴 예정이니까요. 꼭 지켜봐 주세요!우노 : 저희의 힙한 무대 기대해 주시고 여러분들도 힙하게 즐겨주세요!시온 : 저희가 많이 고민하고 노력하면서 준비한 6집이니, 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다.데이 : 지금까지 온 만큼 더 성장한 모습과 멋진 앨범을 선보이기 위해 많은 고민과 노력을 했기 때문에 진짜 기대하셔도 좋습니다! 지켜봐 주세요. 감사합니다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr