사진=텐아시아 사진DB

라이즈, 티에이엔, 데이식스, 투어스, 강다니엘, 방탄소년단(BTS), 비투비, 플레이브, 2AM, 김재환이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 4월 'K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND)' 주인공으로 선정됐다.4월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 라이즈가 1위를 차지했다. 라이즈는 지난해 9월 데뷔했으며 '함께 성장(Rise)하고 꿈을 실현(Realize)해 나아가는 팀'이란 뜻을 가지고 있다. 내달 4~5일 이틀간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열리는 서울 공연을 시작으로 '2024 라이즈 팬 콘서트 투어 '라이징 데이'를 연다. 서울과 LA를 포함한 전 세계 9개 지역을 방문할 예정이다.2위에는 티에이엔이 이름을 올렸다. 2022년 3월 데뷔한 이들은 28일 첫 정규앨범 '3TAN'을 발매했다. 타이틀곡은 2번 트랙인 '하이퍼 토닉'(HYPER TONIC)이며 고(故) 신사동호랭이가 작곡했다. 데뷔 2주년에 접어든 TAN 멤버들의 변화와 성장이 담겼으며, 기존의 챕터를 마무리하고 새로운 시리즈를 선보이는 앨범이다.3위에는 데이식스가 이름을 올렸다. 지난달 미니 8집 'Fourever'(포에버)를 발매하며 군백기로부터 완전체로 돌아온 데이식스는 앨범 전곡을 차트인 시켰으며 타이틀곡 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼)로 국내 주요 음원 차트 1위를 달성했다.이어 투어스, 강다니엘, 방탄소년단, 비투비, 플레이브, 2AM, 김재환 순이었다.라이즈, 티에이엔, 데이식스, 투어스, 강다니엘, 방탄소년단, 비투비, 플레이브, 2AM, 김재환의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr