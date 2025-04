사진 제공 = KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 음악 시상식 '아메리칸 뮤직 어워드(American Music Awards)' 후보에 올랐다.지난 23일(현지시간) 미국 '아메리칸 뮤직 어워드'에 따르면 에이티즈는 '페이보릿 K팝 아티스트(FAVORITE K-POP ARTIST)' 수상 후보에 이름을 올렸다.'아메리칸 뮤직 어워드'는 '빌보드 뮤직 어워드', '그래미 뮤직 어워드'와 함께 미국 3대 음악 시상식으로 꼽힌다. 에이티즈는 데뷔 이래 처음으로 '아메리칸 뮤직 어워드' 수상 후보로 선정됐다.지난 3월에는 미국 '2025 아이하트라디오 뮤직 어워즈(2025 iHeartRadio Music Awards)'에서 '케이팝 아티스트 오브 더 이어(K-pop Artist of the Year)' 부문을 수상했다. 음악 및 엔터테인먼트 산업 분석 업체 루미네이트가 공개한 '2024년 연말 음악 보고서'에 따르면, 지난해 5월 발매한 미니 10집 '골든 아워 : 파트 1(GOLDEN HOUR : Part.1)'의 타이틀곡 '워크(WORK)'가 수록된 에이티즈의 미니 10집 '골든 아워 : 파트 1'은 2024년 미국 CD 판매량 중 4위(25만 장)를 기록했다.미국 대중음악 3대 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워드'에 에이티즈가 처음으로 노미네이트 된 가운데, 이들은 한국, 북미, 일본으로 이어지는 2025 월드 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)' 개최를 확정하고 한층 더 업그레이드된 무대를 예고했다. 오는 7월 5일과 6일 양일간 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 새 월드 투어의 포문을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr